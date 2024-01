Vodenjak godišnji horoskop: Fokus će 2024. biti na ljudima i odnosima, ali i predanom radu

LJUBAV: Vodenjaci, neće biti važnijih promjena u vašem ljubavnom statusu ako ste već u vezi – ona će se razvijati stabilno. Tu sreću možda će povremeno poremetiti dodatni napori koje ćete morati ulagati kako biste priskrbili novac potreban za život udvoje. S druge strane, tijekom proljeća moguća je neočekivano dobra prilika za rješenje stambenog pitanja. Nakon 26. 5. kad Jupiter uđe u Blizanca (vašu

prirodnu 5. kuću ljubavi) i ljubavni život postat će bogatiji, a vi i voljena osoba možda ćete se opet zaljubiti. Oni koji još traže srodnu dušu najveće izglede za to imat će od spomenutog datuma pa sve do kraja godine. Posljednja dva mjeseca opozicijski Mars donijet će neke dodatne ljubavne aktivnosti ili poneku svađu. Dobra vam je Venera od 17. 2. do 12. 3., od 24. 5. do 18. 6., od 30. 8. do 24. 9. te od 8. 12. do kraja godine.

KARIJERA: Premda će vaš fokus ove godine biti na ljudima, odnosima, komunikaciji, pravdi i sličnim vrijednostima, što se posla tiče, čuvajte ono što imate i zaradite, jer ćete svaki novčić morati zaslužiti. Do njega ćete doći samo predanim radom. Nikakve vratolomije nisu poželjne. Nakon 26. 5. dobro su postavljeni poslovi s mladima, djecom, sportom, kreativnošću, prikazivačkim umjetno-

stima, sve pred publikom, ali ne na tipično rizičan način, nego više planirano i promišljeno. Posljednja dva mjeseca također se traži strpljenje i takt, a pogotovo u sklapanju suradnji. Vodite brigu da se tada ne zalijećete i dvaput promislite prije nego potpisujete neki ugovor. Tako će sve biti u redu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sad kad znate što hoćete, lakše je ići dalje, jer se znate orijentirati. Slijedite svoj unutrašnji glas i ne zaboravite što ste sve prošli proteklih godina. To će vam dodati na motivaciji i ljepoti svakog jutra kad se probudite te s osmijehom dočekate novi dan.

