Vlastitoj kćerki (17) rekao da mu ne dođe na vjenčanje: 'Svadba je bila bez djece!'

Vjenčanje bez djece nekima može zvučati kao privlačnija alternativa igri i vriski najmlađih na taj važan dan, no obično postoje i iznimke; barem za djecu budućih supružnika; no za jednu mladu ženu to što je mladoženjina kćer nije mnogo značilo. Iako je samo dva dana nakon vjenčanja navršila 18, nije bila pozvana na vjenčanje svog oca koje je bilo rezervirano za odrasle. Podijelivši svoju priču na Redditu, djevojka je objasnila kako je pretpostavila da se pravilo odnosi samo na skroz malu djecu i da će ona ipak biti na tatinom vjenčanju. "Nakon što sam kupila sve (haljinu, cipele, itd.), samo nekoliko tjedana prije vjenčanja, tata i maćeha su mi rekli da moraju razgovarati sa mnom", ispričala je.

Ispostavilo se, kaže, da bez djece znači nitko nitko mlađi od 18 godina. "Ja sam na dan vjenčanja još imala 17 pa su mi rekli da jednostavno ne mogu pustiti da dođem jer njegova buduća žena želi ostati vjerna pravilu 'bez djece', čak i kada je u pitanju njena buduća pokćerka", kaže. Ironično, njen je 18. rođendan bio samo dva dana nakon vjenčanja ali ipak nije smjela doći na svadbu, a kako je bila bliska s tatom i sviđala joj se njegova zaručnica, iznenadilo ju je što nije pozvana.

"Kada su to čuli, cijela je obitelj bila izbezumljena pitajući mladence je li to stvarno istina, a ubrzo su me tata i maćeha nazvali i rekli mi da sam sebično derište jer sam im se žalila; jesam li trebala šutjeti?", pitala je na društvenim mrežama. "Ako su mislili da je njihova odluka ispravna, nije im trebalo biti neugodno što si rekla drugima", napisao je netko.

"Kakav to čovjek ne želi vlastito dijete na svom vjenčanju?", pitao se drugi korisnik, dodavši i da im je djevojka jasno dala do znanja da želi doći. "Ljudi bi mogli pretpostaviti da nisi došla jer ne odobravam njegovu novu ženu ili si radije išla negdje drugdje, npr. na odmor. Pobrini se da svi znaju ZAŠTO nisi tamo bila!", savjetovao je djevojci treći korisnik u komentarima.

