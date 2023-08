Uvijek vara svog partnera kad je na odmoru: 'U inozemstvu su drugačija pravila pa se ne računa'

Nema ništa bolje od odlaska na odmor na mjesto prepuno predivnih plaža i sunca. Za neke ljude, napuštanje uobičajenog života, čak i samo nakratko, daje im novi osjećaj slobode, dok drugi, mogu otići korak predaleko. Varanje na odmoru već je neko vrijeme poznat koncept, a uobičajena fraza 'što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu' istinita je za mnoge turiste u vezama. Georgie (34), koja ne želi otkriti svoje prezime, godinama je varala razne partnere kada je odlazila u inozemstvo, prenosi Mirror.

Žena iz Glasgowa tvrdi da su pravila drugačija kada je riječ o nevjeri u inozemstvu: 'To je jednostavno nešto što se događa kad sam u inozemstvu. Ne događa se svaki put, ali rekla bih većinu puta'. Njezina neobična navika započela je kad je bila u prvoj ozbiljnoj vezi u srednjim 20-ima. 'Bila sam u Grčkoj s prijateljicama, i to sam napravila s tipom iz našeg hotela jer smo se njegovi prijatelji i moje prijateljice družili kao velika grupa', prisjetila se, 'Našli smo se par puta dok smo bili tamo, još uvijek razmišljam o tome'.

Neudana žena je trenutno u 'sretnoj' vezi posljednjih pet godina i nada se da će se jednog dana udati za svog partnera. Kaže da ga neće prevariti kod kuće u Velikoj Britaniji, ali da u inozemstvu postaje druga osobu. 'Ne mislim da nešto nije u redu sa mnom ili nešto slično', započela je Georgie svoje obrazloženje, 'Ne mislim da postoji neka vrsta temeljnog uzroka. To je samo nešto što se događa kada sam na drugom mjestu'.

'Vjerojatno postoji hrpa malih razloga. To je ponovno proživljavanje nekih mojih divljih dana na party praznicima, očito alkohol, i jednostavno se osjećam slobodno kad sam u inozemstvu. Pretpostavljam da imam i jako visok seksualni nagon, a to dolazi do izražaja na odmoru. Ja i moje prijateljice smo također privlačna grupa, tako da često privlačimo pažnju drugih grupa momaka', rekla je.

'Nekoliko puta to nije bio seks, samo kasne noći uz razgovor, piće i ljubljenje', dodala je. O tome smatra li varanje u inozemstvu manjim zločinom, rekla je: 'Uvijek sam pokušavala ne razmišljati o tome. Mislim da su pravila drugačija jer nema osjećaja i to je jednokratna stvar. Ja sam tako daleko i postoji vrlo mala šansa da me uhvate pa mislim da nije isto'.

Georgie kaže da nikada nije u kontaktu ni s jednim muškarcem s kojim je prevarila partnera te da pazi da ne otkrije svoje osobne podatke. Često su, kaže, i ti muškarci u vezama, pa postoji 'međusobno povjerenje'. Ne misli da će njezin partner ikada saznati za njezino ponašanje i ne osjeća se krivom za svoje ponašanje.

Unatoč tome, ne vjeruje da bi je njezin partner ikada prevario i vjeruje da neće. Ne znajući što bi se dogodilo kad bi saznao za njezinu povijest varanja, izjavila je: 'Sigurna sam da bi moj partner bio shrvan, ali to nije nešto što će on ikada saznati pa ne vrijedi razmišljati o tome'. Ali, obećala je da će zauvijek okončati svoj režim kada postane supruga. 'Nema šanse da bih razmišljala o ovakvom ponašanju nakon što se vjenčamo i onda, nadamo se, dobijemo dijete. Tako da sad možda to izbacujem iz svog sustava koliko god mogu', rekla je.

Čini se da mješavina alkohola i novog osjećaja slobode može biti katastrofa za neke zanesene turiste, smatraju stručnjaci. Jessica Leoni, stručnjakinja za seks i odnose, komentirala je: 'Blizina je glavni razlog zašto ljudi varaju dok su u inozemstvu. Ako ste tisućama kilometara daleko od svog partnera, neizbježno je da postoji pojačano uvjerenje da se možete izvući s tim. Biti u inozemstvu i izvan svakodnevice također znači da se ljudi osjećaju slobodnije i to može potaknuti varanje'.

'Naravno, postoje očitiji razlozi. Alkohol je čimbenik za tisuće ljudi koji odlaze na ljetni odmor – kombinirajte to s upoznavanjem velikih grupa na odmoru i dobit ćete savršenu mješavinu za flert koji lako može dovesti do intimnost sa slučajnim ljubavnikom', dodala je. Nedavna studija otkrila je da nevjerojatnih 77 posto muškaraca ne smatra da se prevara dok su na odmoru smatra 'pravom prevarom'. Žene su ipak imale mnogo odlučniji stav, sa samo 27 posto njih koje vjeruju da se to ne računa.

