Vlasnicu Airbnb-a gošća zbunila porukama: ‘Nije znala otvoriti hladnjak, niti koristiti pećnicu’

Boravak na novom mjestu često vas može zbuniti, osobito ako boravite sami u hotelskoj sobi ili Airbnb-u, pa niste sigurni kako svi uređaji rade. No, jednu vlasnicu Airbnb-a zbunila je gošća koji je odsjela u njezinom stanu. Naime, činilo se kao da ne zna upravljati najosnovnijim kućanskim aparatima, uključujući hladnjak i pećnicu, piše Mirror.

Vlasnica stana po imenu Michelle, rekla je u viralnom videu, kojeg je objavila na Tik Toku, da je primila brojne poruke od mlade žene koja je boravila u njezinom stanu jer je stalno tražila pomoć. Čak ju je i pitala kako uključiti plin za pećnicu, koja je zapravo bila električna i nije uopće trebala plin. U opisu videa kojega je Michelle objavila pisalo je: "Samo želim da je moj gost u Airbnb-u dobro."

U porukama uključenima u video, koji je pogledan više od 4 milijuna puta, prikazano je kako je gošća pitala smije li koristiti hladnjak jer je "zaključan" i ne želi se otvoriti, prije nego što joj je Michelle rekla da ga pokuša otvoriti s druge strane. "Ok, da, oprostite", odgovorila je žena, a kasnije je uslijedila poruka: "Hej, plin se ne pali. Upali se na dvije sekunde i zatim se gasi. Kako to popraviti?" Michelle je na to zbunjeno odgovorila: "Kako mislite plin?" Njezina je gošća objasnila da pokušava kuhati i da je pretpostavila da će pećnica biti plinska, a zapravo je bila električna.

- Trebalo bi samo okrenuti ploču za kuhanje i ostaviti je na mjestu. Nema plina - rekla je Michelle.

Žena to ipak nije shvatila te je poslala fotografiju štednjaka, a Michelle joj je savjetovala da za kuhanje okrene gumb na "jako". Međutim, čini se da je žena odustala od svojih planova da sama kuha i umjesto toga je naručila hranu za van, ali je ipak ponovno poslala poruku Michelle, nakon što je rekla da "ne može pronaći" dostavu.

- Dostavljač je rekao da je ostavio dostavu na trijemu, ali ne mogu ju pronaći. Jeste li ju vi primili?" upitala je Michelle. Ona joj je zatim pokazala snimku video nadzora trijema, koja prikazuje ženinu hranu na podu, praktički pored vrata, a koraci u snijegu pokazuju čak i kuda je dostavljač hodao.

Komentatori Michelleina videa ostali su u nedoumici zbog grešaka gošće, no jedan suosjećajni korisnik rekao je da je žena možda tek došla u zemlju i nije razumjela kako uređaji rade.

- Koliko je smiješno, toliko mi je i žao žene jer je očito jako zbunjena oko svega - napisala je jedna korisnica.

- Žao mi je i vas jer ste cijelo vrijeme morali biti dostupni i odgovarati na poruke, ali ovo je poprilično urnebesno - dodala je druga.

