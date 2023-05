Veterinarka upozorila: 'Vani je sve toplije, a ove su vrste pasa posebno osjetljive na vrućine'

Veterinarka Cat poznata i kao Cat The Vet na svom TikTok računu često vlasnicima dijeli savjete o psima, njihovom ponašanju i potrebama, a sada je uoči ljeta upozorila koje pasmine najteže podnose vrućine koje nas ni ove godine neće zaobići. "Na prvom je mjestu zbog svoje guste dlake Chow Chow" kaže Cat i napominje kako ta pasmina ima čak 17 puta veću vjerojatnost doživjeti infarkt zbog vrućine od drugih pasa, što nije iznenađujuće kada se u obzir uzme njegova blago ravna njuška i debeli 'kaput' Osim njega, objasnila je za The Sun, u opasnosti su i psi s ravnim njuškama poput buldoga i mopsa, jer im je otežano disanje, "Na drugom, trećem i četvrtom mjestu su engleski buldog i francuski buldog i bordoška doga", kaže veterinarka, ističući i da smo oduvijek znali da su pasmine s ravnom njuškicom znatno ranjivije po vrućinama i da se o njima treba posebno brinuti.

Sljedeći na ovoj listi su hrtovi, zbog velike mišićne mase, te Cavalier King Charles španijel, zbog činjenice da su skloni pretilosti. "Na petom mjestu je hrt, najviše zbog toga što im veliku mišićnu masu u odnosu na veličinu tijela, a to znači da im temperatura ljeti može jako narasti, osobito za vrućih dana" objasnila je, a na šestom je mjestu Cavalier King Charles španijel. "Plosnatije njuške, 'pahuljaste' građe i sklon pretilosti, što je također faktor rizika" napominje veterinarka.

“Slijede ga springer španijel i zlatni retriver, oboje poznati po tome što će rado 'ludovati' i trčati bez obzira na vremenske uvjete, a oboje imaju vrlo debele 'kapute', ako ih ne ošišamo naravno", zaključila je Cat i svim vlasnicima poručila da ljeti dobro paze na svoje ljubimce, bez obzira koje su pasmine. "Za ove je vrste nedavno istraživanje pokazalo da su posebno osjetljive na vrućinu, no svi su psi s debljom dlakom osjetljivi na jako toplo vrijeme" podsjetila je.

VEZANI ČLANCI:

Njena je lista na platformi pogledana skoro 700.000 puta i dobila je više od 81.100 lajkova, a ljubitelji pasa su u komentarima podijelili svoje reakcije. “Naravno da su mopsi na ovoj listi, moj jadni mops ne može disati ni na minus 7° C, a na plus 30° C je polumrtav...”, napisao je jedan korisnik. "Viđam ljude kako šeću Chow Chowa kada je vani preko 30° C i uvijek pomislim kako mi to izgleda okrutno i da se pas sigurno muči", komentirao je drugi.

Psi rekorderi: Najviši pas na svijetu visok je 112 cm, a mali Jimmy je najbrži na skejtu!