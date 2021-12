'Uzbuđuje me kada gledam svoju djevojku kako se seksa s drugim muškarcima'

– Uzbuđuje me gledanje svoje djevojke kako se seksa s drugim muškarcima. Ništa me ne uzbuđuje više od pogleda na njezino lice dok je drugi tip dovodi do orgazma. I brinem se da me ovo čini čudakom – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su četiri godine i njihov seksualni život je bio prilično ‘vanila’, dok je jednog dana nije uhvatio kako gleda pornografiju. Njega je to uzbudilo i odlučio joj je to priznati, što je dovelo do iskrenog razgovora o njihovim seksualnim fantazijama.

– Rekao sam joj da želim vidjeti drugog muškarca kako vodi ljubav s njom. Želio sam biti nijemi promatrač, promatrajući iz kuta sobe. Priznala je da joj je monogamija teška i da bi voljela moći spavati s drugim muškarcima. Stvarnost je bila onako dobra kao što sam zamišljao. Poslije zamišljam nju i te druge muškarce, a seks nam je bolji nego ikad. To je također učinilo naš odnos boljim, ali ponekad se osjećam pomalo neugodno i tužno. Brinem se da nisam normalan i da nešto nije u redu sa mnom – nastavio je.

– Niste jedini. Ovo je vrsta voajerizma - uživanje u viđenju nekoga drugog kako se bavi seksualnom aktivnošću. Zasad niste nikoga povrijedili ili negativno utjecali na vaš odnos, ali nastavite provjeravati jedno s drugim kako biste bili sigurni da ste oboje zadovoljni ovim dogovorom – započela je svoj odgovor psihoterapeutkinja Deidre.

– Uključivanje treće osobe često znači da će nesigurnosti i ljubomora vjerojatnije da isplivati ​​na površinu. Možda vaša voajeristička fantazija proizlazi iz nečega iz vašeg djetinjstva. Možda ste svjedočili seksu drugih ljudi i to vas je uzbudilo. Međutim, zabrinuta sam da oboje riskirate svoje zdravlje uključivanjem drugih muškaraca u svoj seksualni život pa se pobrinite da svi prakticirate siguran seks – zaključila je.

