'Uvijek su me privlačile starije žene, a bojim se da je žena koju sad viđam - moja majka'

- Oduvijek su me privlačile starije žene, ali bojim se da je žena koju sada viđam moja majka koju nikada nisam upoznao. Odgojili su me otac i njegova starija sestra. Imam 25 godina, ali moji su se roditelji razišli kad sam bio dijete, tako da se ne mogu sjetiti svoje majke. Imala je problema s alkoholom pa sam ostao s ocem. Žena koju viđam ima 48 godina i razvedena je. Ona je dražesna i zabavna osoba. Počeli smo se seksati i to je fantastično - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Kad je počeo pričati ocu o svojoj djevojci, izgledalo je kao da mu je neugodno. Stoga je njegov otac iznio svoje starije fotografije na kojima je s njegovom majkom, a na njegov užas, shvatio je da njegova djevojka izgleda isto kao i ona. Sada ne zna što da napravi jer se boji reakcije svoje djevojke, ali se također boji da ako se ona i njegov otac sretnu, reakcije će biti katastrofalne.

- Vaš je otac sigurno imao opravdan razlog da iznese te fotografije. Poznato je da genetska seksualna privlačnost čini da se povezani ljudi osjećaju privučenima jedni drugima, ako nisu živjeli zajedno u obiteljskoj zajednici. Možda smatrate starije žene privlačnim jer vam je u životu nedostajala majka, ali ako je ovo vaša stvarna majka, veza je incestuozna i protiv zakona. Recite joj da morate znati više o njezinoj prošlosti. Ako je ona vaša majka, ovo bi se moglo pretvoriti u drugačiji odnos - odgovorila mu je Deidre.

