Očajni suprug potražio pomoć psihoterapeutkinje: 'Supruga me odbija za seks, sa mnom je samo zbog novaca'

Psihoterapeutkinja Deidre preko britanskog portala The Sun ljudima pomaže s raznim problemima, uglavnom ljubavne prirode. Ovoga puta odgovorila je na pismo jednog 46-godišnjeg muškarca koji ima problem sa suprugom.



Zajedno su 20 godina, njemu je 46 godina, a njoj dvije više. Oduvijek ga je kritizirala za vještine u krevetu, a vrlo je hladna i po pitanju poljubaca i fizičkog dodira.

Pitali smo kumice s placa za ljubavne savjete, a evo što su poručile:

"Tvrtka za koju radim poklonila mi je odmor u Las Vegasu, ali čak i u takvoj situaciji ponašali smo se kao cimeri. Kada joj izjavim ljubav, ona se zahvali umjesto da uzvrati sličnim ili istim riječima. Kada sam joj rekao da me naš odnos rastužuje, rekla je da je njoj isto tako."



Očajni suprug primijetio je i da odbija seks, a sada se pita treba li uopće ostati u braku? "Možda bismo mogli imati otvoreni brak? Ne znam... Smeta me to što dobro zarađujem, a ona uživa trošiti moj novac. Čini mi se da je sa mnom zbog toga."



Deidre mu je rekla kako se ljudi ne odljube tek tako. "Problemi 'pojedu' ljubav jedne osobe prema drugoj kada se gomilaju i ne rješavaju. Probaj prvo saznati što ju smeta, otkloni te probleme, posveti se supruzi i možda ćeš uspjeti vratiti strasti. Možda te kritizirala u vezi seksa jer nisi slušao njezine želje? Pitaju što možeš učiniti da promjeni stav prema tebi."

