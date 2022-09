Uštedite na namirnicama: Najbolji trikovi da hrana što dulje ostane svježa!

Rasipanje hrane šteti planetu i našem bankovnom računu, ali to je lako popraviti. Zapravo, prosječno kućanstvo svake godine baci hrane u vrijednosti od 4 tisuće kuna, što iznosi otprilike 330 kuna mjesečno.

Dakle, ne, niste jedini koji pronalazi pljesnivo povrće ugurano na stražnjim policama hladnjaka, ali dok kriza troškova života raste, važno je znati kako produljiti trajnost svježe hrane. Ne treba vam oduzimati vrijeme, a primijetit ćete razliku u svojim računima za hranu ubrzo nakon što se posvetite manje rastrošnom načinu života.

I ne samo to, vidjet ćete da ste kreativniji i u kuhinji, iskorištavajući ono što već imate na zalihi, umjesto da kupujete novo. Kako bi vam pomogao, tim Metroa sastavio je popis najboljih trikova kako produljiti vijek trajanja brojnim namirnicama.

Dodajte sol u otvoreno mlijeko

Znamo da sol u mlijeku zvuči odvratno, ali strpite se. Otvoreno mlijeko može ostati svježe između četiri i deset dana, a mliječne alternative traju i duže. No, budući da se može ukiseliti gotovo preko noći, dodavanje samo prstohvata soli odmah nakon otvaranja može pomoći da ostane svježije dulje. Sol je konzervans, pa pomaže u zaustavljanju rasta bakterija. Također je u tako maloj koncentraciji da ga nećete primijetiti. Međutim, svakako dobro protresite bocu i stavite je u hladnjak što je prije moguće.

Čuvajte mlijeko u najhladnijem dijelu hladnjaka

Također biste trebali prestati čuvati mlijeko u vratima hladnjaka, jer je to zapravo najtopliji dio hladnjaka. Ako možete, čuvajte mlijeko na stražnjoj strani srednjih ili viših polica, gdje će biti bliže rashladnom sustavu. Hladno mlijeko traje puno duže od toplog!

Tvrdi sir zamotajte u papir za pečenje

Plastična ambalaža je loša za okoliš – može potrajati i do 1000 godina da se razgradi. Također guši sir, čineći ga pljesnivim. Odbacite to i umjesto toga zamotajte tvrdi sir u papir za pečenje ili papir od pčelinjeg voska za višekratnu upotrebu. To sprječava isušivanje sira, ali također zadržava višak vlage i sprječava rast plijesni. Tvrdi sir obično može trajati do četiri tjedna ako se pravilno čuva u hladnjaku.

Okupajte povrće u octu

Kupkom u octu svoje povrće čistite puno bolje od vode. Ocat dezinficira, čisti i uklanja sve bakterije – što, kako smo saznali, hranu održava dulje svježom. Ipak, apsolutno ne želite polijevati octom sve svoje proizvode. Umjesto toga, napravite otopinu octa i vode u omjeru 1:3 u zdjeli ili čistom sudoperu. Pustite povrće da odstoji u kupki 15 minuta. Kada to učinite, isperite ih i osušite prije nego što ih premjestite u odgovarajuće spremnike za pohranu.

Banane držite odvojeno od ostalog voća

Kratka znanstvena lekcija: Sve voće proizvodi određenu razinu plina poznatog kao 'etilen'. Neki proizvode više od drugih, a to su jabuke, breskve, kruške, dinje i avokado. Banane proizvode veću koncentraciju kada su spremne za sazrijevanje kako bi se ubrzao proces sazrijevanja, što ubrzava sazrijevanje obližnjeg voća. Držanje voća koje proizvodi etilen podalje od voća i povrća osjetljivog na etilen , uključujući bobičasto voće, krastavce, mrkvu i brokulu, pomaže u njihovom duljem očuvanju. Kako biste spriječili prebrzo posmeđivanje banana, pokušajte ih objesiti, zamotati stabljike u prozirnu foliju ili ih, za dugotrajnu svježinu, oguliti i staviti u zamrzivač.

Tretirajte svježe začinsko bilje kao cvijeće

Svježe začinsko bilje čini veliku razliku u jelima, ali ne traje dugo jer se osuši i uvene. Kako biste ih održali na životu do tri tjedna, trik je u tome da ih tretirate kao cvijeće i stavite u staklenku s vodom. Preporučuje se stavljanje plastične vrećice na vrh koja će služiti kao barijera, ali to možete preskočiti ako izbjegavate korištenje viška plastike. Svježe začinsko bilje bolje je čuvati u hladnjaku, pa ako nemate mjesta, najbolja je hermetički zatvorena posuda s vlažnim papirnatim ručnikom.

