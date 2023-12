Uredila je kuću minimalistički: ‘Pitaju me zašto je tako prazna, ali shvate kada im pokažem gdje sam odrasla’

Minimalistički interijer u modi je već posljednjih nekoliko godina - ali jeste li se ikada zapitali odakle on dolazi, odnosno kako se ljudi odlučuju na takav stil uređenja? Prema jednoj ženi, poznatoj samo kao @happiness_lifestyle na TikToku, to ponekad može biti rezultat nečije prošlosti - kao što je bilo u njezinom slučaju, piše The Sun.

Minimalistički pristup, obično podrazumijeva sobe bez ikakvog nereda i prihvaća ideologiju 'manje je više' - oštri kontrast ludilu konzumerizma. Takvi se prostori obično mogu prepoznati po čistim i urednim linijama, neutralnoj shemi boja i prirodnim materijalima gdje je to moguće, često inspiriranim japanskom i skandinavskom kulturom.

Iako njezin minimalistički dom sada neki često opisuju kao "prazan", otkrila je da nije oduvijek bilo tako. Naime, kako tvrdi, kada je odrastala njezin je dom bio na drugom kraju spektra. Dok je @happinesslifestyle provela posljednje desetljeće rješavajući se većine stvari razbacanih po svom domu, svodeći stvari na minimum, kuća u kojoj je odrasla bila je sušta suprotnost.

Umjesto minimalističkog i urednog prostora, otkrila je da je svaki kutak i pukotina oko njezinog prvog doma bio do vrha ispunjen gotovo svime. Jedna soba, hrabro je podijelila u videu objavljenom na TikToku, imala je hrpe dokumenata na uredskom stolu, nekoliko fascikala, bilješke, tipkovnice, kao i laptop. Odmah iza njega nalazio se još jedan stol koji je bio prepun boca gaziranih pića, kolačića, još više dokumenata i bilježnica, dok se u daljini mogao uočiti zid s najmanje 11 uokvirenih umjetnina. ''Zašto ste vi minimalisti toliko zaljubljeni u svoje prazne kuće? Zato što smo ovako odrasli'', uzvratila je trolovima.

Sada, nakon godina čišćenja nereda, ona živi u domu za koji neki kažu da im daje "mir". Interijer je sveden na minimum i iako ima nešto namještaja, uglavnom je prazan, poput masivnog bijelog ormara. Obožavateljica minimalizma objasnila je da zbog ovog komada namještaja njezina dnevna soba izgleda "prelijepo". ''Stalno me pitaju zašto imam samo nekoliko stvari i namještaj. To mi se sviđa i mislim da to čini moj prostor potpunim. Imam minimalno svega i koristim sve što imam'', rekla je dodavši da ormarić odlično drži televizor.

No, takav je pristup očito izazvao raspravu na društvenim mrežama jer su neki smatrali da je otišla predaleko. Jedan je, primjerice, pomislio: ''Definitivno postoji nešto između. 'Očito je da ne želite biti sakupljač stvari, ali većina minimalističkih kuća izgleda kao da ljudi u njima ne žive.'' "I onda će sljedeća vidjeti prazninu kao traumu iz djetinjstva. Minimalistički djeluje hladno i prazno.. nemojte me krivo shvatiti, čišćenje je puno lakše, ali djeluje tako... usamljeno?'', komentirao je netko drugi.

Ali bilo je i dosta onih sa sličnim djetinjstvom. ''Doslovno. Svi naši roditelji bili su sakupljači stvari." ''Moja mama je bila sakupljač. Sada imam opsesivno-kompulzivni poremećaj i mrzim stvari u kući", podijelila je svoje iskustvo druga korisnica. ''Odrasla sam uz nered. To mi izaziva stres'', dodala je treća.

