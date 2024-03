Upozorenje za muškarce koji žive u gradovima: Zagađenje zraka moglo bi uništiti vaš seksualni život

Zagađenje zraka možda ubija seksualne živote muškaraca. Istraživanja pokazuju da muškarci koji žive u jako zagađenim gradovima mogu teže postići erekciju. Također je vjerojatnije da će se boriti s preuranjenom ejakulacijom, prema istoj studiji. A, testovi su pokazali da su ekstrovertirani muškarci s normalnim BMI-om najviše pogođeni, piše Daily Mail.

Kineski stručnjaci pratili su više od 5000 muškaraca, ispitujući ih o općem zdravstvenom stanju i seksualnoj funkciji. Prosječne razine šest onečišćujućih tvari u blizini njihovih domova također su procijenjene tijekom 12 mjeseci. To uključuje čestice manje od 2,5 mikrometara u promjeru (PM2,5), dušikov dioksid (NO2) i sumporov dioksid (SO2).

VEZANI ČLANCI:

Sve tri su povezane sa zdravstvenim problemima kao što su bolesti srca i demencija. Čestice koje ispuštaju ispušni plinovi automobila i peći na drva mogu biti toliko male da putuju duboko u pluća i krvotok. Istraživači s medicinskog sveučilišta Anhui otkrili su da su muškarci izloženi najvišim prosječnim razinama NO2 imali najlošiju erektilnu funkciju.

To je izmjereno upitnikom koji muškarce pita koliko često imaju erekciju i mogu li je održati. Najviše razine NO2 u istraživanju zabilježene su na 30 μg/m3. Za usporedbu, razine NO2 u New Yorku mogu porasti i do 27 µg/m3 iz dana u dan. Muškarci izloženi najvišim razinama PM2.5 imali su lošije rezultate na upitniku o preuranjenoj ejakulaciji koji ih je pitao ejakuliraju li prije nego što požele.

Dijeleći svoje rezultate, tim je nagađao da zagađivači mogu ometati seksualni život muškaraca izazivanjem 'upalne reakcije' koja sužava krvne žile. Istraživači su rekli da je učinak onečišćenja na seksualnu funkciju najjači među muškarcima s normalnim BMI-om, koji su bili ekstrovertirani te su pušili ili pili alkohol.

GALERIJA: Seksualna edukacija: Ovo je 6 zapanjujućih činjenica o penisu koje vas nisu učili na biologiji

Napisali su: 'Pojedinci s normalnim BMI-om vjerojatno će se više baviti aktivnostima na otvorenom u usporedbi s muškarcima s prekomjernom težinom. Prethodna su istraživanja pokazala da su ljudi koji provode više vremena vani povećali izloženost zagađivačima zraka’.

Rezultati su se oslanjali na to da su sudionici sami prijavili svoju seksualnu funkciju, što bi moglo dovesti do 'pristranosti', priznali su stručnjaci. Nisu pronađeni statistički značajni rezultati između ostalih zagađivača zraka i muške spolne funkcije.

Svjetska zdravstvena organizacija već dugo zahtijeva od zemalja da poduzmu strože mjere u borbi protiv pošasti zagađenja, za koju se smatra da ubije 7 milijuna ljudi svake godine u svijetu.

VEZANI ČLANCI:

Erektilna disfunkcija često djeluje kao pokazatelj općeg zdravlja muškarca. Nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije mogla bi biti posljedica nedijagnosticiranog visokog kolesterola ili krvnog tlaka ili čak znak upozorenja na kardiovaskularne bolesti, tvrde stručnjaci.

To je zato što se krvne žile moraju proširiti kako bi krv mogla dotjecati u penis i omogućiti muškarcu erekciju. Ali, kardiovaskularne bolesti mogu suziti arterije što znači da kroz njih može teći manje krvi - što otežava postizanje ili održavanje erekcije.

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje: