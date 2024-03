Koliko često perete svoju pidžamu? Moglo bi vas iznenaditi koliko je potrebno!

Pidžama je jedina intimna odjeća koju obično nosimo više puta standardno, a neki čak nose pidžamu kao jedini sloj i bez donjeg rublja ispod. Ova bliskost s našom kožom i dijelovima tijela, tijekom 6 do 8 sati po noći pod posteljinom, čini ih savršenim leglom za bakterije i druge klice.

Dodajmo tome da ljudsko tijelo odbaci negdje između 30.000-40.000 stanica kože u satu, pidžama često vrvi potencijalnim nadražujućim sredstvima i gadnim stvarima koje začepljuju pore, piše Sleep Number.

VEZANI ČLANCI:

Harpa Gretarsdottir, stručnjakinja za modni marketing, preporučuje pranje pidžama nakon tri do četiri noći nošenja - ali ako se kupate ili tuširate prije spavanja, možete produžiti ovo razdoblje nošenja bez pranja na najviše 5-7 noći. Iako je za većinu ljudi maksimalno tri do četiri noći, ako ste skloni noćnom znojenju ili imate posebno znojnu i/ili masnu kožu, savjetuje se da pidžamu trebate prati još češće i, u nekim slučajevima, svakodnevno.

“Općeniti savjet koji bismo dali onima koji se češće znoje jest da pidžamu mijenjaju svaki drugi dan (ako ne i svakodnevno). To pomaže u sprječavanju mirisa i nakupljanja prljavštine, kao i pružanje čišćeg i svježijeg osjećaja prilikom sljedećeg oblačenja pidžame ",rekla je stručnjakinja.



Uvijek biste trebali prati pidžamu na visokoj temperaturi - 60 stupnjeva ili više - kako biste očistili tkanine. Međutim, ako više volite hladno pranje (koje odjeći može pružiti mekši osjećaj), svakako dodajte proizvod za pranje rublja koji ima dezinficijens i ubija 99,9% štetnih bakterija.

GALERIJA: Ne može jednostavnije: Pošpricajte odjeću s ovim i više nećete morati glačati!

Zašto je važno oprati pidžamu? Uz zadržavanje loših bakterija i nadražujućih sredstava, redovno pranje pidžame i noćne odjeće korisno je i onima s kojima živite - sprječava širenje buba, neugodnih mirisa i neuglednih tragova. "Ukratko, pidžama je leglo mikroba i drugih potencijalno gadnih bubica, gljivica i stvorenja" koja nećete vidjeti golim okom jer ih možemo vidjeti jedino pod mikroskopom. No to ne znači da ne postoje u vašoj pidžami. Signalni znakovi kako ćete ih prepoznati su nakupljanje mirisa i tragova na tkanini što ih više nosite tijekom niza noći", kaže Harpa.

Kad uzmete u obzir izgled, osjećaj i miris odjeće nakon radnog dana ili (u odnosu na noćno znojenje) aktivnu odjeću nakon trčanja, to je prljavština i nakupine nečistoća u kojoj redovito odmaramo i spavamo. No, kada je riječ o pidžami možda nismo svjesni koliko se po noći znojimo ili otpuštamo stanice naše kože, pa smatramo da nam je pidžama čista. Čak i nakon više dana nošenja. No, daleko je od čiste.

Ne samo da nedostatak pranja i presvlačenja pidžame stvara prljavo okruženje, već također može omogućiti infekciju i iritaciju kože zbog čega klice dolaze u kontakt s ranama ili drugim dijelovima tijela koji bi vas mogli učiniti bolesnima ili mogu dovesti do izbijanja akni i drugih problema s kožom. Osim toga, tko ne voli svježe opranu pidžamu, zato smo sigurni da ćete je sada, ako već niste, i češće prati.



Majka 11-ero pokazala super trik za pranje bijelog veša: 'Da i bez namakanja ostane kristalno bijel'