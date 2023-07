'Upoznao sam super djevojku ali nam zbog mene seks traje pola minute: Brinem da ću je izgubiti'

Mislio sam da sam imao sreće kad sam nedavno na jednom vjenčanju upoznao prekrasnu djevojku. Sjedili smo jedno pokraj drugoga za stolom za samce, i ne samo da je dobro izgledala, već je bila i duhovita i zanimljiva, tako da sam bio izvan sebe od sreće kad je predložila ponovni susret, napisao je dečko anonimno terapeutkinji i Metro kolumnistici Lauri Collins Od tada su, kaže, bili na nekoliko spojeva, ali nisam želio prebrzo s njom spavati jer u prošlosti imao problema sa seksom. "Čini se naime da ne mogu dugo izdržati u krevetu i što mi se netko više sviđa, to je gore", rekao je. "Već dok sam je zamišljao, imao sam osjećaj da će stvari uživo s njom krenuti po zlu, a tako je i ispalo. Na kraju je ona postala nestrpljiva i odvukla me u spavaću sobu, a iako je bila još ljepša bez odjeće, to je samo značilo da je sve gotovo za trideset sekundi. Sjajno je to prihvatila i rekla da joj nije važno, ali od tada se isto dogodilo još nekoliko puta i iskreno, nismo ni imali pristojan seks", kaže.

"Osim toga, jako smo kompatibilni i svi moji prijatelji misle da trebam biti s njom ali ja ne znam koliko će dugo ona trpjeti takav bezvezni seks, i iako se pokušavam tome smijati, stvarno mi počinje smetati. Primijetio sam i da je počela smišljati izgovore da ne ostane spavati kod mene i pitam se je li ovo početak kraja...", dodao je.

Taj je problem prilično čest kod mladih muškaraca, iako tema preuranjene ejakulacije vjerojatno nije nešto o čemu vaši prijatelji žele razgovarati dok su na piću", napisala mu je terapeutkinja. Dovoljno je, kaže ona, da se dogodi jednom i već u vašoj glavi postane veliki problem, a naravno, briga o tome samo pogoršava stvari. "A kad jedan ili drugi partner još počne smišljati izgovore za izbjegavanje seksa, postaje još vjerojatnije da će se opet dogoditi isto; i što dulje čekate, to je veća seksualna napetost i zaista će biti gore", objasnila je.

"Stavljanje prevelikog naglaska na sami seks može pogoršati taj problem. Razgovarajte sa svojom djevojkom i budite otvoreni; predlažem da na nekoliko tjedana odustanete od penetrativnog seksa i umjesto toga istražite druge načine dijeljenja seksualnog užitka, poput ljubljenja i maženja. Jednom kada prihvatite da seks nije na dnevnom redu, oboje ćete se osloboditi velikog pritiska. Naučite prepoznati kada ste pred vrhuncem i kad dođete do tog trenutka, pauzirajte sve što radite i pričekajte da se osjećaj smiri. Ako se problem nastavi, dogovorite posjet liječniku opće prakse (kako biste bili sigurni da nema medicinskog uzroka) ili pak seksualnom terapeutu. Samo na njihovu preporuku biste trebali uzeti u obzir bilo koje tablete i napitke koji za to postoje", poručila je terapeutkinja dodavši i da je taj problem često samo u mislima; pa će nada se on i djevojka zajedno pronaći i rješenje.

