Umjesto vode, tekućinu dobiva iz voća i povrća: 'Riješila sam sve svoje zdravstvene probleme'

Das reine Kokoswasser stammt aus den jungen, noch grünen Kokosnüssen und ist reich an Elektrolyten, Kalium und Antioxidantien. Diese Inhaltsstoffe sind richtig gut für den menschlichen Körper und somit stellt Kokoswasser herkömmliche Sportgetränke und ‚normales' Wasser den Schatten. Für diejenigen unter euch, die mit Akne oder anderen Hautunreinheiten zu kämpfen haben: Ihr solltet die Eigenschaften der tropischen Frucht nutzen. Als Gesichtswasser klärt Kokoswasser die Haut und versorgt sie zusätzlich mit Feuchtigkeit. Egal, ob du das Kokoswasser trinkst oder äußerlich anwendest dein Darm & deine Haut werden es dir danken. •••• Despite its recent explosion in popularity, coconut water has been consumed for centuries in tropical regions around the world. In traditional Ayurvedic medicine, coconut water is believed to help digestion, urination, and even semen production. It has also traditionally been used to treat dehydration and given as ceremonial gifts throughout the tropics. Coconut water is extremely hydrating and remineralizing for skin and colon. Coconut water is a natural acid sterile solution, rich in essential aminoacids, sugars, vitamins, minerals and salts.

