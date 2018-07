Ulovite HIT modne detalje na ljetnom sniženju

Svjetski modni dizajneri već su prošle jeseni najavili ovogodišnje ljetne trendove. Raskošne modne revije u Milanu, Londonu, Parizu i New Yorku otkrile su trendsetericama ljetni "must have" u obliku povratka volana, resa, prugastog i točkastog uzorka, raskošnih tekstura prozračnih materijala i definitivno paleta boja, posebice pastelnih tonova.

Ti su se trendovi odrazili i na kolekcije high-street brendova, pa je baš ovo vrijeme idealno za obilazak velikih ljetnih sniženja na kojima se najlakše "love" trendovski modni odjevni komadi. Lepršave i prozračne odjevne kombinacije idealno će upotpuniti i trendovski nakit. Bilo da ste na cocktail partyju, open air koncertu ili u neobaveznoj šetnji gradom, nakit je onaj dio accessorize-a koji će svakoj modnoj kombinaciji uz preplanuli ten, a to zaljubljenice u modu dobro znaju, dati dozu osobnosti i glamoura.

Ove je sezone apsolutni hit nježan srebrni nakit, tanki lančići s privjescima, elegantne viseće naušnice i narukvice s privjescima. Takve statement komade ima nova kolekcija Argentuma koji pristaju svim modnim kombinacijama. Srebrni modni detalji nove Argentum kolekcije najčešće su u znaku srca, leptira i djeteline, simbola sreće, slobode i ljubavi, osjećaja koji asociraju na toplo, lepršavo i veselo ljeto.

Od 1. srpnja u Argentumu kreće veliko sniženje nove kolekcije nakita, ali i trendovskih satova, omiljenog ručnog nakita modno osviještenih žena koji su u ovoj kolekciji razigranih detalja s remenima u hit bojama. Stoga je došlo vrijeme da odaberete srebrne detalje nakita i satova iz nove kolekcije Argentuma s kojima ćete definirati vaš idealni ljetni modni stil i zablistati na svakom koraku.

Sadržaj je produciran u suradnji s Argentum srebrnarnicama.