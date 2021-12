'Uhvatila sam muža kako se dopisuje sa ženom s kojom je često imao seks'

- U braku sam šest godina i suprug i ja imamo kćer. Prije nego što smo se našli, imao je odnos sa ženom koju je godinama poznavao kao prijatelj. Kad nijedno od njih dvoje nije bilo u vezi, imali bi seks, a onda bi se ponovno razišli kad bi jedan od njih našao partnera - napisala je jedna žena za Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Bio je vrlo iskren u vezi s tim i to joj u početku nije smetalo, ali kad su dobili kćer, rekla mu je da bi joj bilo draže da ne kontaktira tu ženu jer se bojala da će je ponovno pitati za seks. Iako je pristao, nedavno je pronašla poruke između njih. Ništa nije ukazivalo na ljubavnu aferu, ali joj je zasmetalo jer je rekao da će odustati od prijateljstva.

- Razgovarajte s njim o tome i recite mu što ste pronašli. Objasnite da ste povrijeđeni što je lagao umjesto da prizna da i dalje želi prijateljstvo s ovom ženom. Sada ste sumnjičavi i to povećava vašu nesigurnost. Da je ona samo platonska prijateljica, onda to ne bi bio problem, ali budući da je to prijateljstvo u kojem je seks bio glavna značajka, to je posve drugačija priča - započela je odgovor stručnjakinja Coleen Nolan.

- Uvijek preporučujem da se partner stavi na vaše mjesto – kako bi se on osjećao da ste još uvijek bliski s dečkom s kojim ste godinama imali seksualni odnos bez ograničenja? Nemoj se bojati zatražiti to od njega. Možda ste zabrinuti da će vas, ako izvršite pritisak na njega, ostaviti. Ali ako on ne poštuje vaše osjećaje, to je veliki problem za vezu - zaključila je.

Ne žele se vezati: Ovi horoskopski znakovi ne podnose ideju braka!