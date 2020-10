'U sretnom sam braku već 20 godina, ali nikad nisam doživjela orgazam'

U braku sam vrlo sretno već 20 godina, ali nikada nisam doživjela orgazam. Suprug i ja imamo sjajan seksualni život, osim te jedne stvari. Mi smo u četrdesetima, imamo troje djece, niti jedno od nas nikada nije varalo drugoga, sve dijelimo i on je moj najbolji prijatelj. Želim da moj muž zna da me ispunjuje, ali isto tako želim znati kako mogu doživjeti orgazam - objasnila je jedna žena za The Sun svoj problem.

Stručnjakinja Deidre joj je dogovorila: - Stalno mu ponavljajte kakav je on divan čovjek i ljubavnik. Možete uživati ​​u vrlo ispunjenom seksualnom životu bez orgazama, ali prirodno je zapitati se kako da seks s njim bude još bolji. Vaša je odgovornost, a ne suprugova, da otkrijete koja bi stimulacija najbolje djelovala za vas. Kada otkrijete kako da postignete orgazam, lakše ćete i svom suprugu pokazati kako da vas zadovolji. -

