Tvrdi da je upropastila Božić i otišla od kuće zbog nedovoljno poklona: ‘Bila sam razočarana’

U nekim kućanstvima Božić može biti stresan, osobito usred dugotrajnog kontakta s članovima obitelji koji se nikad ne slažu. Svađe se mogu pretvoriti u potpuni krah i mogu imati potencijal upropastiti obiteljsko okupljanje, piše Mirror.

Ovo se dogodilo jednoj tinejdžerici, koja je na Redditu pitala je li u krivu što je uništila Božić zbog toga što nije dobila onoliko darova koliko je očekivala. Objasnila je da je nakon smrti njezine majke, kada je imala samo sedam godina, njezin otac uselio svoju novu suprugu Dory i njezinu kćer Kylie u njihovu obiteljsku kuću već sljedeće godine. Bila je to velika promjena djetetova obiteljskog života, osobito s obzirom na nedavnu smrt njezine majke.

Odnos s novom maćehom opisala je kao dosta narušen. “Dory i ja se nikad nismo slagale, a Kylie i ja živjele smo zajedno samo nekoliko godina jer je ona već bila u srednjoj školi u vrijeme kada se uselila pa nikada nismo bile bliske.

Radi konteksta, tinejdžerica je objasnila povijest svoje obiteljske situacije: "Kći moje maćehe puno je starija od mene i zvat ću je Kylie." Tatino objašnjenje zašto su se stvari tako brzo pokrenule je da su Dory i Kylie izbačene nedugo nakon što ju je tata počeo viđati i da im je trebalo mjesto za boravak. No, ja se nisam mogla naviknuti na tu situaciju pa sam odlučila ostati s drugom obitelji u pauzama od škole počevši od srednje škole pa sve do fakulteta zbog lošeg odnosa s Dory."

Tinejdžerka je rekla da inače nikad ne provodi Božić kod svog tate i Dory, ali njezina je maćeha posebno zamolila da ona bude tamo jer se Kylie nedavno udala, a njezina je majka željela "cijelu obitelj" na okupu. Na Božić je dobila samo jedan dar: “To nije bilo uobičajeno u mojoj obitelji, jer moj tata zarađuje pristojan iznos (Dory ne radi) pa bismo Kylie i ja uvijek dobivale svaka barem po nekoliko darova", napisala je, te nastavila opisivati ​​kako su Kylie i njezin novi suprug dobili više darova, ali kada je tinejdžerka istaknula koliko je malo dobila u usporedbi s njima - bila je ušutkana s izgovorom da mladencima treba mnogo darova za njihovu novu kuću i brak.

“Moj poklon od roditelja je bio četka za kosu”, dodala je. Rekla je i da je bila strpljiva kad je primila samo jedan dar jer je njezina maćeha tada rekla da je zaboravila još i božićne čarape, “Pretpostavila sam da to znači da sam dobila još jedan dar u svojoj čarapi. No, kad sam ja dobila svoju, u njoj je bila kutija za nakit. Bila sam jako uzbuđena, ali kad sam je otvorila, bila je to zlatna ogrlica sa slovom K", ispričala je.

“Moje ime ne počinje s K. Kad sam to istaknula, Dory je rekla da je ogrlica očito namijenjena Kylie i da je stavljena u krivu čarapu. Složila sam se da to ima smisla, a zatim sam pitala je li Kylie dobila onaj namijenjen meni. Dory je rekla da nema nijednog za mene. Dory je rekla: 'Ako u tvojoj čarapi nema ničega, očito nisi ništa drugo dobila'. U tom trenutku sam bila frustrirana i povrijeđena i počela sam plakati. Moj tata je na kraju vikao na mene i rekao da sam nezahvalna i stvaram probleme za Božić jer neka djeca ne dobiju baš ništa. Bio je ljut jer je rekao da sam napravila scenu umjesto da sam razgovarala s njim nakon praznika i da sam upropastila prvi zajednički Božić Kylie i njenog muža", objasnila je.

Tinejdžerka je na kraju napustila kuću kako bi ostala s bakom do kraja odmora. "Dory će ipak govoriti koliko sam razmažena jer sam uništila praznik jer nisam "dobila ono što sam htjela" za Božić", dodala je, te je li ona loša osoba zbog toga kako je reagirala. Jedan je komentator brzo istaknuo da je tinejdžerica bila natjerana na takvu reakciju. “Dory ti je smjestila. Ovo je učinjeno namjerno. Sram je bilo.” Drugi je napisao: “Moram se složiti. Nema pravog dokaza, ali stvar s ogrlicom djeluje stvarno osvetoljubivo.” Jedna je osoba istaknula koliko su je zanemarivali: "Ne radi se o tome da ti se ne sviđa tvoj poklon, radi se o tome kako je to bilo ružno." Još jedan korisnik se složio: "Nema opravdanja za tako velike razlike u broju i kvaliteti darova. Zvuči kao da je Dory bila zadužena za darivanje i namjerno je orkestrirala ovaj događaj kako bi ti dala do znanja što osjeća prema tebi. Gotovo zvuči kao da ti je namješteno.”

