23-godišnjakinja ispričala: 'Sa zaručnikom sam intimna samo jednom godišnje, to mu je božićni poklon'

Jen Stephens (23) iz Prestwicha u Manchesteru sa svojim zaručnikom Robom Walkerom (24) seksa se samo jednom godišnje i tvrdi kako je to učvrstilo njihovu vezu, a Rob je više cijeni i poštuje, kako prenosi The Sun.

'Znam da zvuči ludo, ali odlično funkcioniramo tako. Činjenica da smo seks izdvojili samo za Božić zapravo nas je ojačala, sada se želimo još više. Sretni smo s tim da se samo ljubimo i mazimo ostatak godine', ispričala je Jen. Svake godine za Božić, Jen i Rob umjesto božićnih filmova, imaju strastvenu noć u krevetu, a prošle godine to je rezultiralo začećem njihove kćeri Arabelle.

VEZANI ČLANCI:

'Samo zato što nismo ludi za seksom ne čini nas ludima. Sve ovo samo doprinosi iščekivanju kraja godine. Božić je već najbolji dan u godini, a zašto ga ne bismo napravili još boljim? Ne očekujem da će drugi shvatiti naše pravilo, ali ovo je naš način i nije nas briga što drugi misle. Naš odnos je snažniji i ne bih nikada mijenjala svoju odluku', rekla je.

Za Jen, seks je najbolji božićni poklon koji može pokloniti svom zaručniku. 'Taj dan je vrlo poseban za nas pa smo ga odlučili prikladno i slaviti. Rob i ja upoznali smo se na Božić 2017. godine na božićnoj zabavi zajedničkog prijatelja i tada smo počeli izlaziti', objasnila je.

VEZANI ČLANCI:

Oboje su tek izašli iz loših veza i imali su negativna iskustva sa seksom pa su odlučili da će se stvari između njih odvijati polako. Htjeli su se osigurati da će sljedeći put, kada će biti intimni s nekim, to biti prava osoba za njih. Godinu dana kasnije, na Božić, prvi puta su se seksali i tada su postavili svoje novo pravilo.

'Seks nama nikada nije bio prioritet, uvijek su to bili zagrljaji i blizina. Rekla sam Robu da trebamo uvesti zabranu seksa do sljedećeg Božića jer je odlično funkcioniralo. Nije bio šokiran kada sam to predložila. Bili smo zaručeni i znao je da sam mu predana', rekla je. Međutim, Jen otkriva kako nisu jedini par u njezinoj grupi prijatelja koji imaju ovakav seksualni život. Shvatila je da mnogo parova u dugogodišnjim vezama jednostavno uđu u neku rutinu i nemaju vremena za seks, ali baš taj nedostatak čini ga još uzbudljivijim.

'Svake godine jedva čekamo Božić. Ovo iščekivanje samo pomaže da budemo uzbuđeni za taj dan. I nadam se da će i ove godine rezultirati mojom trudnoćom', zaključila je.

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje: