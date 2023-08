Trudnica ozbiljno razmišlja o razvodu: 'Suprug želi naše blizance nazvati po tvorcima Minecraft igrice'

Nedavno je jedna trudnica na Redditu napisala da, iako je već u devetom mjesecu i ubrzo očekuje blizance, ozbiljno razmišlja o tome da ostavi njihovog budućeg oca koji inzistira da ih nazove prema tvorcima Minecrafta. Ta je 34-godišnjakinja objasnila da je njezin suprug, također 34-godišnjak, veliki obožavatelj te igrice; pa joj je već spomenuo da djecu od malih nogu treba upoznati s popularnom igrom, ali i da će sinove, čiji dolazak roditelji očekuju svakoga dana, sviđalo se to njoj ili ne nazvati Notch i Jeb; prema tvorcima Minecrafta Markusu "Notchu" Perssonu i Jensu "Jebu" Bergenstenu. Igrica čija je finalna verzija objavljena u studenom 2011. prodana je u više od 238 primjeraka, a od 2021. mjesečno ima gotovo 140 milijuna aktivnih igrača. "Rekao mi je da je čvrsto odlučio nazvati naše sinove Notch i Jeb. On je inače (očito) veliki Minecraft fan i igra samo tu igricu, a u sobi imamo čak i Minecraft postere", ispričala je žena. A iako mu je, dodaje, više puta rekla kako želi sama odabrati imena za njihovu djecu i da ih ne želi nazvati prema nekom vezanom za igricu, on ne odustaje, a argument mu je da 'i otac valjda ima pravo izabrati ime...'

"Osobno smatram da je davanje takvih imena za djecu dehumanizirajuće i da će ih to doživotno obilježiti pa sam mu rekla i da bih se radije razvela nego na to pristala, na što se on jako naljutio i povisio glas, a ja sam počela plakati", piše, dodavši i da su razlog za suze možda i trudnički hormoni jer inače nije toliko emotivna...

"Nekoliko sati kasnije smo se smirili i ponovno sam ga pitala je li možda promijenio mišljenje, na što je mrtav hladan rekao da i dalje namjerava našu djecu nazvati Notch i Jeb...", piše. "To je temelj za razvod, 100 posto. Pogotovo s obzirom na to da je Notch prilično ekstreman transfob. Osim toga, suprug vam ima 34 godine i mora se sabrati . Uživanje u Minecraftu je cool, ali opsjednutost njime nakon 20.e je na neki način... debilna...", napisala je jedna korisnica.

"Razgovarajte sa babicama na porodu o tome koja imena želite za dječake. Recite im za probleme kod kuće i pobrinite se da znaju da ste vi jedina osoba kojoj je dopušteno dati djeci ime. U protivnom će suprug možda napraviti veliku štetu. Nemojte dopustiti da se to dogodi"", savjetovala je druga, a prenosi Mirror.

Postala je majka s 15 godina: "Razmišljala sam o pobačaju, a sada zarađujem za svoje dijete zahvaljujući TikToku"