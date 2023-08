Nemate više mjesta za pohranu u kući? Isprobajte ove savjete s kojima ćete svoj prostor učiniti znatno većim!

Nije važno koliko je zapravo velik vaš dom: s vremenom se svaki prostor može početi činiti sve manjim i manjim kako gomilate više stvari. Ali ako se nalazite na mjestu gdje se osjećate više pretrpano nego ugodno, to bi moglo biti zato što ne znate kako sve pravilno organizirati. Stručnjacima su otkrili neke od najboljih savjeta koji će vam pomoći da svoj prostor učinite mnogo većim. Čitajte dalje i otkrijte sedam ideja za kućnu pohranu koje biste trebali isprobati, piše Best Life.

Proširite regale prema gore: Jedan od najlakših načina za stvaranje više prostora za pohranu u vašem domu je traženje "vertikalnih rješenja", prema Artemu Kropovinskom, dizajneru interijera i osnivaču Arsighta. "Horizontalna monotonija može učiniti prostor ograničenim", upozorava on. Kako bi vaš dom umjesto toga bio veći, Kropovinsky preporučuje da skladišne ​​dijelove postavite na više visine nego što ste možda navikli. "Proširenje polica ili regala tako da gotovo dodiruju strop može privući pogled prema gore. Ovo ne samo da povećava prostor za pohranu, već također naglašava visinu prostorije", objašnjava.

Iskoristite svoja vrata: Ne podcjenjujte potencijal dobrih vrata ako pokušavate učiniti svoj prostor većim. Mark Buskuhl, osnivač i izvršni direktor tvrtke Ninebird Properties za renoviranje domova sa sjedištem u Dallasu, kaže da su vrata "savršeno mjesto za skladištenje", posebno kada nemate puno dodatnog prostora za pohranu. "Objesite organizatore za cipele iznad vrata i držače za ručnike iza vrata kupaonice i spavaće sobe i postavite kuke za kapute, šešire i druge predmete. Ovo je jednostavan način za povećanje prostora bez zauzimanja previše kvadrata", savjetuje Buskuhl.

Koristite povišene dijelove: Ako želite dati "iluziju više prostora", odaberite povišene skladišne ​​dijelove, kaže Kropovinsky. To može uključivati ​​stvari poput zidnih stolova ili 'lebdećih' umivaonika. "Otkrivajući veći dio poda, naše oči prirodno percipiraju prostor kao veći. Ovo otvara prostor vlasnika kuće vizualno i fizički, čineći sobe prozračnijima i manje zatvorenima", kaže on.3

Korištenje ormarića s ogledalom: Drugi način da svom domu dodate više prostora za pohranu bez zauzimanja prostora je korištenje ormara s ogledalom. Kao što Kropovinsky primjećuje, sama ogledala već "prirodno čine prostor većim". Ali kada ih kombinirate s ormarićem, učinit ćete ih mnogo praktičnijima. "Osim što služe za vizualnu ekspanziju, ormarići s ogledalima skrivaju stvari, osiguravajući čist i uredan prostor. Omogućuju pohranu bez ugrožavanja osjećaja prostranost", rekao je.

Pronađite namještaj s ugrađenim spremištem: Slično ormarićima s ogledalima, postoje i drugi komadi koje možete staviti na svoje mjesto, a koji služe kao mogućnost za pohranu. "Razmislite o krevetima s ladicama, otomanima koji se otvaraju za pohranu ili stolićima za kavu s pretincima", kaže Kropovinsky. "Ovi komadi nisu samo funkcionalni, već također eliminiraju potrebu za dodatnim jedinicama za pohranu." Prema Kropovinsky, možete lako "pojednostaviti izgled sobe" pronalaskom namještaja s ugrađenim spremištem. "To je zato što minimiziraju broj stavki u prikazu i stoga smanjuju vizualni nered", napominje.

Ili se odlučite za sklopivi namještaj: Ako ne možete pronaći namještaj s ugrađenim prostorom za pohranu koji vam se sviđa ili je unutar vašeg proračuna, postoji drugi put koji možete isprobati umjesto njega: sklopivi namještaj. Ove vrste komada mogu puno pomoći u malim prostorima, prema Mariuszu Baranu, vlasniku britanske tvrtke za čišćenje kuća We Clear Everything. Kaže da on i njegov tim često preporučuju sklopivi ili uvlačivi namještaj kao rješenje za klijente koji žive u kompaktnim mjestima ili trebaju višenamjensku sobu. "Stolovi koji se mogu sklopiti kada se ne koriste ili kreveti koji se mogu skloniti mogu osloboditi dragocjeni prostor na podu", objašnjava Baran. "Ova fleksibilnost omogućuje vlasnicima kuća da prilagode svoj prostor različitim potrebama i aktivnostima, čineći dom prostranijim i svestranijim."

Budite kreativni s postojećom pohranom: Ne morate odbaciti svu pohranu koju već imate u svom domu radi novih komada. Danielle Dorn, kreativna direktorica tvrtke za uređenje doma mDesign, predlaže vlasnicima kuća da "budu kreativni" s postojećim ormarima i ormarićima u svom prostoru. "Instalirajte sustave polica i organizatore posuđa u svoje ormare kako biste iskoristili sav prostor u tim područjima", kaže Dorn. "Ovo maksimalno povećava koliko se predmeta može pohraniti unutra, umjesto da se ostavljaju na pultu ili na policama."

