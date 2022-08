Trudna je s drugim djetetom u 18. godini i zbog toga je vrijeđaju: 'Nije mi žao, volim biti majka!'

Tinejdžerica koja očekuje svoje drugo dijete s 18 godina, ispričala je kako zbog toga često čuje brojne uvrede i zlobne komentare na internetu i uživo. Kailey Pool svoje je prvo dijete rodila sa šesnaest godina i odbija dopustiti internetskim nasilnicima da ju nazivaju neodgovornom, te tvrdi da je, unatoč svojim godinama, izvrsna majka.

Kako piše The Sun, priznala je da je sa svojim prvim djetetom zatrudnjela nakon samo četiri tjedna veze s dečkom koji je od nje stariji dvije godine.

- U školi sam bila odlikašica i uopće nisam sumnjala na to da sam trudna, a test za trudnoću sam kupila iz šale. Uvijek sam imala neredovite mjesečnice i ginekolozi su mi rekli da sam vjerojatno neplodna zbog ciste na jajnicima. Nakon što sam iskoristila test i shvatila sam zaista trudna, i to sa svojih 16 godina, bila sam u šoku - ispričala je.

Rekla je da nije htjela reći niti svome dečku, ali mu je na kraju rekao njegov prijatelj kada je bila u 13. tjednu trudnoće. Bilo ju je strah da će prekinuti, ali nakon višesatnog razgovora njezin dečko joj je rekao da će biti uz nju i podržati je bez obzira na to što odlučila. Ubrzo nakon toga je priznala i svojoj majci, a ona je bila šokirana i ljuta, te joj je nakon nekoliko sati smirivanja rekla da to kaže sama svome ocu. Dva tjedna nakon i dalje nije imala hrabrosti reći mu, pa je to njezina majka učinila umjesto nje, a on je također bio šokiran i ljut. No, osim obitelji problem su joj stvarali i vršnjaci u školi.

- Pokušavala sam nositi široku odjeću, ali ubrzo su svi shvatili i počeli me vrijeđati. Maltretirali su me i zadirkivali, ali s vremenom me to samo ojačalo. U školi sam bila do sedmog mjeseca trudnoće, dok nisam završila razred, a moj dečko je radio po cijele dane u restoranu brze hrane, kako bi uštedio za našu bebu - rekla je.

Nakon što im se rodila kći, njezin dečko se preselio u njenu kuću, a za nekoliko mjeseci ju je zaprosio na plaži. Nekoliko tjedana kasnije vjenčali su se kod matičara, njoj je bilo sedamnaest godina, a njemu devetnaest. Tada se on prijavio u vojsku, pa su se uskoro preselili iz Alabame u bazu zračnih snaga u Nebrasku. No, tinejdžerica je tada shvatila da joj je teško sklapati prijateljstva s drugim mamama jer je za njih premlada, dok se njezine vršnjakinje baš i nisu htjele družiti s nekim tko ima dijete.

- Bila sam usamljena, pa sam odlučila svoju priču podijeliti na društvenim mrežama, kako bih pomogla drugim maloljetnim mamama da se lakše nose sa situacijom. Često dobivam jako negativne i ružne komentare, ali ponekad stigne i neka poruka podrške. Najgore mi je kada dobijem komentare poput onih da mi treba oduzeti kćer jer se ne mogu brinuti za nju - objasnila je Kailey.

Smatra da ju je to iskustvo učinilo boljom osobom, te tvrdi da ništa ne bi promijenila. Ove godine otkrila je da je ponovno trudna i ona i njezin dečko bili su zaista sretni. Kaže i da je trudnoća bila planirana jer je htjela još jedno dijete prije 20. godine, te da se uopće više neće obazirati što na njezin život kažu drugi ljudi. Odlučna je u svome naumu da pokaže svijetu da nisu sve mame tinejdžerice neodgovorne i loše, te da to može ipak ispasti dobro.

