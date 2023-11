Tri slijeda chefa Melkiora Bašića posvećena pivu

Mekana trgana svinjetina u kombinaciji s ukiseljenom mrkvom i daikonom, svježim krastavcem, mladim lukom, korijanderom i drobljenim kikirikijem u mekanim bunsima za predjelo. Sporo kuhani juneći obrazi u kombinaciji s mrkvom pečenom u pivu te pire od kokica za glavno jelo i čokoladni desert od whipped ganachea od mliječne čokolade, namelake od bijele čokolade, keks-pralina, gela od marakuje i slane karamele za desert. Sve to pripremio je Melkior Bašić na večeri u River pubu na zagrebačkom Jarunu koja je bila posvećena Staropramen pivu, a poznati chef iz Masterchef kuhinje jela je osmislio kako bi ih sljubio s njihovim proizvodima.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Uvijek kod kreiranja jela pazim da su namirnice kvalitetne i svježe i da donesem na tanjuru nešto novo, drukčije, kao što je to, primjerice, bio pire od kokica. Razgovarajući s ljudima saznao sam da im je upravo taj pire bio najzanimljiviji i čini mi se da su ljudi bili zadovoljni – komentirao je chef Melkior Bašić, koji je radno iskustvo stjecao u 96 restorana u Hrvatskoj i inozemstvu, od kojih su brojni nagrađivani Michelinovim zvjezdicama.

Foto: Josip Regovic /PIXSELL

To je tek prva večera na turneji Hrvatskom, za koju su karte planule, a sljedeća će biti 18. listopada u Makarskoj, potom slijede Osijek 25. listopada, Pula 8. i Rijeka 15. studenog te finalna, još jedna večera u Zagrebu 22. studenog. Koncept “Staropramen večere”, kako je rekla Lara Nizić, Senior Manager za Premium & Beyond Brendove piva Zagrebačke pivovare, nije novi, a cilj je raditi s poznatim kuharima, kulinarskim stručnjacima da bi se pokazalo kako se pivo može poslužiti i konzumirati uz različita jela, ali i koristiti kao sastojak u pripremi hrane. – Ove godine chef Melkior pokazat će nam svoje kulinarsko umijeće i gurmane diljem Hrvatske demonstrirati spoj hrane i Staropramen piva. Hvala Melkioru što nam se pridružio i što je već na prvoj večeri stvorio sjajnu atmosferu među ljudima. Uvjereni smo da nas to čeka i u drugim hrvatskim gradovima – zaključila je Lara Nizić.