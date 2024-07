Trebate li lagati o svojoj seksualnoj prošlosti? Stručnjakinja ima odgovor!

Jeste li svom partneru rekli istinu, cijelu istinu i ništa osim istine o svojoj seksualnoj prošlosti? Rijetko tko nije 'upakirao' ili uredio barem nekoliko detalja. To znači da ste razumni i ljubazni. Potpuno otkrivanje može zvučati divno, ali nije uvijek najbolja opcija, tvrdi stručnjakinja za seks Tracey Cox.

Koja je svrha otkrivanja stvari koje bi mogle povrijediti i uznemiriti nekoga koga volite, ako nemaju nikakvog utjecaja na budućnost? No, jednako je štetno ne dijeliti nikakve tajne. Kao i većina stvari u vezi, ravnoteža je najbolja, piše Daily Mail.

Stručnjakinja kaže da ispričate dovoljno o svojoj prošlosti kako biste svom partneru dali predodžbu o tome što seksualno želite od njega u budućnosti. "Trebaju li doista znati sve ili samo žele znati sve te dosadne tajne? Je li broj ljubavnika koje ste imali prije njih uopće bitno u ovom seksualno oslobođenom dobu? Evo mog mišljenja o tome što otkriti i kada", kaže stručnjakinja. Ovo je, prema Cox, šest dobrih razloga da otkrijete svoju seksualnu prošlost.

Želite biti autentični: "Naše seksualne avanture dio su našeg identiteta. Oni ne definiraju tko smo, pomažu nam u oblikovanju nas. Dugotrajne, nagrađujuće veze temelje se na otvorenosti i poštenja. Ne morate otkriti sve svoje tajne, ali ako skrivate veliki dio njih, postoje značajni dokazi da će to imati negativan utjecaj i na vaše mentalno zdravlje i na vaš odnos", kaže Cox.

Želite izgraditi povjerenje: "Dijeljenje intimnih detalja iz vaše prošlosti stvara povjerenje jer pokazuje da ste spremni biti ranjivi. To je osobito istinito ako otkrivate stvari koje vam nisu drage o samome sebi. Ovo je dobro za vas oboje jer stvara dobru osnovu za ljubav - ono za čim svi parovi u konačnici žude. Oni znaju sve vaše loše stvari i još uvijek vas vole! To znači da možete otkriti svoje pravo ja i još uvijek biti voljeni", objašnjava.

Želite otkriti svoju 'seksualnu osobnost': "Razgovor o tome što jeste, a što niste probali, što je potpuno zabranjeno, a što nije, pomaže vam da razumijete međusobne vrijednosti, granice i očekivanja kada su u pitanju seks i veze. Ako ste imali avanturističku prošlost, vjerojatno ćete željeti avanturističku budućnost. Ako je vašem partneru sada neugodno zbog toga, zamislite kako će biti za deset godina", napominje Cox.

Želite uspostaviti dobru seksualnu komunikaciju: "Ako ste otvoreni od početka o seksu, to se obično ne pretvori u zabranjenu temu. Sposobnost lakog razgovora o svojoj prošlosti stječe vam naviku da budete iskreni o budućnosti. U čemu iskreno uživate, a u čemu ne", kaže stručnjakinja.

Želite pomoći svom partneru da vas razumije: "Otkrivanje nesigurnosti ili trauma omogućuje vašem partneru da vidi 'pravog vas'. Imali ste ljubavnika koji je rekao da ste loši u oralnom seksu? Davanje do znanja partneru objašnjava zašto ne žurite da mu ugodite. Ako ste pretrpjeli seksualnu traumu ili zlostavljanje, određeni okidači mogu učiniti da se osjećate izuzetno uzrujano ili neugodno. Znajući što su i zašto, život vam oboma postaje mnogo lakši", savjetuje.

Možda vas osuđuju: "Ako vaš partner ima drugačije poglede ili vrijednosti o seksu, otkrivanje intimnih detalja o vama može dovesti do toga da budete osuđivani ili stigmatizirani. Što prije ovo otkrijete, to bolje. Otkrivanje vaše prošlosti vraški je dobar način da saznate je li vaš partner ljubazan i otvoren kao što mislite. Često se primjenjuju dvostruki standardi – i oni nisu samo rodno utemeljeni. Dobro razmislite prije nego što se obvežete nekome tko vas smatra 'nevrijednim' na temelju vašeg broja ljubavnika koji je previsok za njihov ukus", kaže.

,Gledajući na to iz druge perspektive, niste samo vi ti koji biste se mogli osjećati osuđenima. Ovo su razlozi iz kojih biste svoju seksualno prošlost trebali tajiti.

Oni sami sebi mogu suditi: Kad čujete o prethodnim ljubavnicima, vaš partner može biti ljubomoran ili mu nešto nedostaje. Osobito ako ste imali više partnera ili iskustva od njih. Čak i seksualno sigurni muškarci mogu biti pomalo nervozni mašući vam kad odlazite na djevojačku zabavu, nakon što su čuli urnebesnu priču o tome kako ste se napili i završili u krevetu s konobarom na prošlom djevojačkom izletu.

To može dovesti do neugodnih razgovora koje je teško zaboraviti: Neki ljudi su sretni i znatiželjni kada čuju bivše pothvate svog partnera: Ako ste u poliamornoj vezi (gdje je svako od vas sretno što ono drugo ima druge seksualne ili ljubavne partnere), rado slušate i o trenutnim avanturama. Drugi bi se radije pretvarali da su svoje partnere izvukli upravo iz kutije. Ako vaš partner ne želi znati što ste radili prije njega, poštujte to. Isto tako ako ne žele sve otkriti. Za neke ljude, jednom rečeno znači nikad zaboravljeno - ne mogu vas prestati zamišljati s drugom osobom.

Normalno je da određene pojedinosti želite zadržati u tajnosti: Mi njegujemo sve ostalo što kažemo našim partnerima – pojačavamo naša postignuća i umanjujemo svoje percipirane neuspjehe. Zašto ne bismo učinili isto sa svojom seksualnom poviješću? Potpuno je prihvatljivo željeti zadržati određene scenarije, događaje ili pojedinosti o bivšim ljubavnicima za sebe. Nikada nemojte biti pod pritiskom da otkrijete pojedinosti koje ne želite dijeliti. Postoji samo jedan scenarij u kojem se ovo ne primjenjuje...

Ne morate otkriti broj ljubavnika koje ste imali, ali ovo morate učiniti: Broj ljubavnika koje ste imali je vaša stvar. Ali količina nesigurnog seksa koju ste imali zasigurno je briga vašeg novog partnera ako se niste testirali. Ako ste imali nesiguran spolni odnos, obavite potpuni pregled na spolno prenosive bolesti – bez obzira na to jeste li nekoga upoznali ili ne. Ako imate neku spolno prenosivu bolest koja je tu zauvijek – HIV ili herpes, na primjer – ovo je nešto o čemu morate biti iskreni. Koristite kondome i prakticirajte siguran seks – što uključuje potpunu apstinenciju ako je to jedino što će drugu osobu zaštititi – s povremenim partnerima. S ljudima s kojima želite imati odnos, potpuna transparentnost je neophodna. Ako vaš partner reagira negativno ili vas oštro osuđuje, bolje je da sada saznate nego da vam kasnije slome srce.

