Tomislav Bralić: 'Mi Bibinjci obožavamo sve turiste, pa cilo lito spavamo u podrumima da bi za njih gore bilo mista'

Zdravim Bibinje... Bibinje su mjesto dobrih ljudi i fantastičnih gastrovečeri, klapska pjesma na svakom kantunu... Slovaci, Česi, Nijemci tako komentiraju malo veliko misto tik uz Zadar. To je jedan od centara turizma na hrvatskoj strani Jadrana, a opet nisi u gradu, gužvi, vrevi. Sve je više u Bibinjama vila s bazenima, smještajnih jedinica. Još da nije bilo korone...

Oaza i za nautičare

– Bibinje je oaza gostoprimstva, jedinstvenosti i tradicionalnog dalmatinskog duha, izvrsna destinacija za obiteljski odmor, ali i za ljubitelje kulture i nautičare... Tim riječima predstavlja svoje Bibinje prvi čovjek tamošnjeg turizma Jure Fuzul i odmah ističe da Marina Dalmacija s čak 1500 vezova čini Bibinje važnim punktom nautičkog turizma.

– Mislite sukošanska marina – provociram ga i očekujem tipični bibinjski mentalitet, reklo bi se reakciju na prvu loptu, a on se ne da. Smije se.

– Znam da se šalite. Marina je dijelom na području naše, a dijelom na području općine Sukošan. Bibinjci su direktni kao i svi Dalmatinci, ali smo i “omekšali” pa se potrpi i koja više – mirno kaže Fuzul.

Dobro, ajmo pitati jednu Zagrepčanku. Njoj su, doduše, zanimljivije plaže, obluci, fenomenalan pogled s Punta Rožice, fešte i pisma... Ali mi inzistiramo i pitamo kakvi su Bibinjci?

– Ili te vole ili te ne vole. Meni je to OK. Znam na čemu sam. Uživam ovdje i već tridesetak godina dolazim u Bibinje. I svi lijepo pjevaju. I imaju puno djece – kaže Zagrepčanka Dubravka Š.

Bibinjci se inače diče susretom klapa “Raspivano Bibinje”. Najstarija je to i najpoznatija klapska manifestacija u Zadarskoj županiji, koja se održava još od 1977. i traje sve do danas njegujući izvornu klapsku pjesmu i a capella pjevanje.

– Ovaj veliki kulturni i turistički događaj sredinom kolovoza u samoj špici turističke sezone okuplja vrsne muške i ženske vokalne sastave s područja cijele Dalmacije, ali i šire. Susret za koji su sinonimi opuštenost, dalmatinski štih, klapska borba za pljesak i bis održava se u rustikalnom ambijentu Trga sri sela, dok se druženje nastavlja dugo u noć, ističu bibinjski turistički djelatnici, a najposjećeniju i najbučniju proslavu fešte sv. Roka, zaštitnika mjesta, koja se održava 16. kolovoza, pamte svi koji dođu u Bibinje. A svake godine noć uoči fešte, točno u ponoć, u uvali Jaz diže se hrvatska zastava i započinje veliki vatromet, a sam 16. kolovoza započinje procesijom s kipom sv. Roka ulicama Starog sela...

PLUS I MINUS PLUS: ADRENALINSKI TURIZAM Bibinje Summer Run ulična je utrka koju organiziraju Triatlon klub Zadar i Škola trčanja Zadar u suradnji s TZ-om Općine Bibinje i Općinom Bibinje s ciljem promocije rekreativnog trčanja. Jedan od ciljeva je i povezivanje turista koji tu borave u srcu ljetne sezone s mještanima kroz sport i zabavu. MINUS: PROMET Uske uličice, slabo vidljive oznake jednosmjernih ulica, u kojima se gosti, posebno stranci, teško snalaze, jedan su od glavnih problema u Bibinjama. Uz to posvuda su parkirani automobili, i uz i na i na samoj cesti, pa nastaju ozbiljni prometni čepovi zbog kojih se gube živci.

Duh Dalmacije u malom

– Bibinje su idealan izbor za one koji pobliže žele upoznati običaje i autentičan ambijent malog mediteranskog mjesta. Imamo niz kategoriziranih apartmana, kampova, kuća za odmor i vila s više od 6000 kreveta, a plaže su definitivno duh Dalmacije u malom, okrenute zadarskim otocima, prekrivene glatkim oblucima koje stoljećima oplakuje more – priča Jure Fuzul. I stvarno, Punta Rožica, Punta, Škaljica, Šulterova vala, Lipauska plaže su za poželjeti, a oni kojima nisu dovoljni samo sunce i more, o dugoj povijesti Bibinja mogu saznati iz lokalnih legendi, među kojima je i ona da je mjesto prvobitno nastalo na vrhu brda iznad današnje lokacije. Tu je arheološko nalazište Petrina gdje su nađene naušnice, tzv. sljepoočničarke, s okomito postavljenom ovalnom jagodom, koje datiraju iz druge polovice 9. ili početka 10. stoljeća...

Od novijih manifestacija posebno se ističe “Bibinjski kogo”, tradicionalna gastromanifestacija u prekrasnom ambijentu šetnice Taline, na kojoj se priprema autohtono bibinjsko jelo – crna manestra na sipi. Manifestacija je to koja godinama plijeni veliku pažnju domaćih i stranih gostiju, kao i medija. A jelo za Večernjak predstavlja Tomislav Bralić iz klape Intrade, bibinjski slavuj, možda i najlipši hrvatski glas.

– Meni je to najbolje što moje misto nudi. Sve je tu: od vatanja sipa do šaljivog podmićivanje žirija koji odlučuje čija je manestra bolja. U svemu tome uživaju turisti, ali i mi autohtoni Bibinjci iz obitelji koje se natječu, svaka s nekim svojim tajnim sastojkom u receptu. Vrhunski je to humor koji turisti u Bibinjama vole i zbog kojeg se uz lipotu mista uvik vraćaju. A volimo i mi turiste. Pa svi spavamo u podrumima cilo lito kako bi turisti bili gore – zorno je dokazao što je bibinjski humor Tomislav Bralić.

O koroni se u Bibinjama gotovo ne govori, a na odlasku smo čuli i zašto:

– Ako korona i dođe, nema šanse. Ona jedna, a Bibinjaca deset! I to je Bibinje – puni su štoseva, a takvo se gostoprimstvo pamti.

Turistička patrola Urednost, izgled mjesta, čistoća: 7 Kvaliteta i raznolikost smještaja: 7 Kvaliteta ugostiteljske ponude: 7 Gostoljubivost i susretljivost: 8 Sadržaji za djecu: 7 Kulturni sadržaji: 7 Rekreativni sadržaji: 8 Izgled plaža: 8 Autohtonost: 7 Opći dojam: 8 Ukupno: 74