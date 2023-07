Tko bi rekao: Ovih sedam fetiša ima puno više ljudi nego što možda mislite!

Bez obzira na to koliko vam je ugodno s novim partnerom, razgovor o fetišima može se činiti velikim korakom. Ali istina je da su mnogo češći nego što mislite - i ako ste sigurni da imate neki potpuno čudan fetiš, gotovo sigurno niste sami. Većina fetiša mnogo je češća nego što možete zamisliti, tako da se zapravo nemate čega sramiti, piše Bellesa.

Postoji toliko mnogo popularnih fetiša. To je zato što ne samo da su fetiši potpuno normalni, već mnogi od nas zapravo imaju više od jednog. Prema jednoj anketi Ann Summers, prodavača seksualnih igračaka, nije neuobičajeno imati više od jednog fetiša. Zapravo, dok je više od četvrtine ljudi reklo da ima više od jednog, 17 posto ljudi reklo je da ima tri ili četiri. Dakle, samo zato što netko voli BDSM ili ima fetiš na kosu, ne znači da im je to jedini. To znači da je vrijeme da se opustite. Što više počnete pričati i istraživati ​​svoje fetiše, bilo s partnerom ili na drugačiji način, to ćete prije shvatiti da su one normalne.

Danas je fetiš pojam koji ima negativnu konotaciju i obično se veže uz seksualno ponašanje koje odskače od uobičajene norme ponašanja u krevetu. Istraživanja pokazuju da su fetiši još uvijek tabu tema, iako su puno češći nego što mislimo.Fetiš je zapravo seksualno ponašanje bez kojega se osoba ne može uzbuditi i ne uključuje svaki fetiš crni lateks, bičeve i lisice.

“Fetišom se može nazvati svaka seksualna radnja, od uobičajenog, vanilla pa sve do BDSM seksa, koji uključuje erotsku razmjenu moći kroz dominaciju i pokornost”, objasnila je seksualna psihologinja Denise Renye.Svaka odrasla osoba ima seksualni fetiš i to je činjenica koje se ne bi trebali sramiti. Renye napominje da se kod većine seksualno aktivnih ljudi fetiši mogu preklapati. U jednom trenutku ćete poželjeti igru uloga, a u drugom će vas uzbuđivati partnerove ruke ili uniforma.

Istraživanja pokazuju da je više od polovice seksualno aktivnih ljudi zainteresirano za isprobavanje pikanterija koje izlaze izvan okvira uobičajenog. Kako bi fetiš, ili seksualna fantazija ispunili svoj cilj i omogućili nevjerojatan seks, obje strane trebaju dijeliti te preferencije. U nastavku pročitajte koji su najuobičajeniji seksualni fetiši.

Igra udaraca: Ova seksualna igra pripada BDSM seksu. Velik broj ljudi, posebice žena, voli grublji seks koji će uključivati lupkanje, bezopasne udarce i „spankanje“. Neki u ovu igru vole uključiti rekvizite, poput bičeva i lisica, kako bi doživjeli posebne vrhunce. Kod ovakve vrste seksa, bilo bi dobro odrediti granice koje će se obje strane pridržavati. Razgovarajte o razini intenziteta i vrsti udaraca koje želite primiti (ili dati). Držite se dijelova tijela poput stražnjice i bedara, a izbjegavajte područja gdje su smješteni organi, kako se ne bi ozlijedili.

Igra uloga: Istraživanja pokazuju da je ovo najdraža igra dugogodišnjih partnera koji žele promjenu, a odani su i vjerni. Primjerice, sviđa vam se vaš liječnik, a znate da se ne bi bilo pametno upustiti u seksualne odnose sa svojim dugogodišnjim liječnikom. Pokušajte dogovoriti sa svojim partnerom da on glumi liječnika, a i vi izaberite ulogu u kojoj se dobro osjećate. Mašta radi svašta, nemojte je ograničavati.

Fetiš na stopala: Mnogi će prokomentirati da ne razumiju ljude koje pale stopala, ali istraživanja pokazuju da se ovaj fetiš nalazi u top pet najučestalijih fetiša na svijetu. Osobe koje vole stopala uključiti u seksualne aktivnosti, trebale bi upozoriti partnera prije nego što počnu ljubiti, masirati i dirati njegova stopala. Također, postoje brojne seksualne radnje koje možete raditi sa stopalima.

Psihološka igra: Neke od najintenzivnijih seksualnih igrica odvijaju se u umu. Ovo je također dio BDSM seksa. Primjerice, ako imate fetiš na stopala, mogli biste partneru „zaprijetiti“ ako ne bude pozorno slušao što govorite, morat će lizati vaša stopala. Psihološka igra obično uključuje više različitih fetiša. Potrebno je da jedna osoba bude dominantna, a druga submisivna kako bi uživali na obostrano zadovoljstvo.

“Sharing”: Igra dijeljena je nešto rjeđi fetiš. Uključuje najmanje tri osobe, a odnosi se na dijeljenje partnera s nekom drugom osobom. Primjerice, žena će stati sa strane i gledati kako njezin partner ima seks s drugom osobom. Ovo je opasan fetiš jer uključuje igru s osjećajima pa pripazite da su obje strane sigurne da žele isprobati ovakve ekstreme.

Odgađanje vrhunca: “Edging” također uključuje dominantnu i submisivnu osobu. U ovoj igri, submisivni partner je doveden do ruba vrhunca, a zatim prisiljen prestati, odnosno odgoditi orgazam. Glavna ideja ove igre je da partneru date potpunu kontrolu pa čak i oko toga kada ćete i kako doći do vrhunca. Seksualni terapeuti predlažu da je ovo najbolja jutarnja igra koja će vas posebno oraspoložiti za večernji seks. Zadovoljstvo je zagarantirano.

