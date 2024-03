Tinejdžer otkrio da mu je najbolji prijatelj zapravo plaćeni glumac: 'Shrvan sam'

Tinejdžer je ostao shrvan nakon što je otkrio da je njegov najbolji prijatelj, s kojim se druži već 10 godina, zapravo glumac kojeg je angažirala njegova teta. Lawson Spolansky podijelio je svoju šokantnu priču u videu na TikToku, koji je pogledan više od milijun puta. U videu pod nazivom ‘Konačno sam spreman podijeliti s vama ovu užasnu priču’, Lawson govori kako je sve počelo u srpnju 2012. kada je imao samo pet godina, piše Mirror.

Kaže da je u školi bio zločest i da je imao problema s ponašanjem. Teta Jekka ga je jednog dana posjela i rekla mu da mora ‘postati bolji čovjek’. Nekoliko dana kasnije, dok se igrao u parku, Lawson je pao i ozlijedio koljeno. Tvrdi da mu je prišao plavokosi dječak i počeo ga zadirkivati ​​dok je plakao. Dječakova majka je tada prišla i pomogla mu.

To se dogodilo dok je Lawsonova dadilja bila u javnom zahodu. Kad je počela nova školska godina, Lawson je vidio da je isti plavokosi dječak, kojeg zbog potrebe priče zove Dexter, s njime u razredu. Čak su sjedili jedno do drugog.

Od tada su postali najbolji prijatelji i Lawson se popravio u školi. Godine 2018. Dexter je rekao Lawsonu da je dobio dosta novaca za rođendan i želi ga iskoristiti za putovanje u Pariz, Španjolsku i Kaliforniju s njim. ‘Šokiran sam, čini mi se da je ovo ludo’, rekao je Lawson.

Dexter je zamolio Lawsona da napravi popis svih stvari koje želi ponijeti na put. Ali, kad je došao sljedeći školski dan, Dexter je rekao da ne misli da bi ipak mogli ići. Kad ga je Lawson upitao zašto, rekao je da bi njegov prijatelj ‘izmislio sve te čudne razloge, poput toga da je previše bolestan ili da mora ići u teniski kamp’.

Lawson je ubrzo odustao od putovanja. Kad je TikToker rekao svom tati za to, on mu je rekao: ‘Znaš da se takve stvari događaju... život nam priređuje iznenađenja’. Sljedeći dan, Lawsonov tata pokazao mu je fotografiju njegove tete na Instagramu s Dexterom i njegovom mamom na odmoru u Hollywoodu. Lawson je nazvao Dextera i rečeno mu je da je došlo do ‘zbrke’ oko putovanja.

TikToker je želio znati što se zapravo događa, pa je pitao svog tatu. Tata je rekao da postoji karta viška, koja je trebala biti za njega, ali je na kraju otišla Lawsonovoj teti. Putovanje je bilo napola poslovno, napola zabavno. Dexterova mama je navodno gledala kuću koju je htjela kupiti u Kaliforniji.

Godinama kasnije, 2021., Lawson se počeo viđati s muškarcem koji je radio kao vrtlar za Dexterovu obitelj. Kaže da je tada saznao pravu istinu o prijateljstvu s Dexterom. Lawson je otkrio da je njegovog najboljeg prijatelja Dextera unajmila njegova teta. Dodaje kako je njegova teta organizirala da Dexterova 'mama', koja je bila voditeljica produkcijske tvrtke, radi s njim i pomogne u oblikovanju Dextera u idealnog prijatelja.

Lawson kaže da se suočio s Dexterom oko ovih optužbi - i tvrdi da ih je Dexter potvrdio. Vidno uzrujan, TikToker je osudio svoju tetu Jekku i Dextera, rekavši: ‘Nikada nisam doživio pravo prijateljstvo, pa hvala ti, teta Jekka. Ne znam što da radim sada’.

Mnogi korisnici TikToka bili su šokirani Lawsonovom ispoviješću. Jedan je komentirao: ‘Ne mogu vjerovati da su pustili da to tako dugo traje’, a drugi dodao: ‘Doslovno mi je pala vilica. Jako mi je žao što ti je netko to učinio’. Treći je šokirano upitao: ‘Neeee, je li ovo stvarno?’, na što je Lawson odgovorio: ‘Nažalost - stvarno bih volio da nije’.

Još jedan korisnik je priznao: ‘Neću lagati, ovo je najluđa priča koju sam čuo u životu’, a drugi dodaje: ‘Ok, znači ovo je ludost, ali je li Dexter bio svjestan ovoga? Zato što je imao samo 5 godina’.

Očigledno je Dextera sve ovo vrijeme izigravala njegova prava mama. Kao što je Lawson objasnio: ‘Njegova prava mama (žena koju nikad nisam upoznao, upoznao sam samo menadžericu koja se pretvarala da je mama) prijavila ga je za ovo i kad je dovoljno odrastao, jednostavno je to prihvatio’. Gledajući unatrag, Lawson vjeruje da je njegova teta bila arhitekt ove složene šarade, dok je njegova majka bila odlučno protiv toga.

