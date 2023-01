Tiktokerica tvrdi da cijelo vrijeme pogrešno brijemo noge: ‘Moja nova metoda uštedjet će vrijeme i vodu!'

Brijanje nogu nikome baš i nije zabavan zadatak, no ako želite svilenkaste noge, a ne želite se depilirati, to je nešto što se mora obaviti. S obzirom na to da mnogi to počnu raditi u ranom pubertetu, većina žena zasigurno misli da su tehniku brijanja nogu već usavršile, te da sve rade kako treba. Međutim, jedna žena zaprepastila je korisnike Tik Toka, nakon što je podijelila svoj trik za brijanje, a mnogi se pitaju zašto se toga nisu sjetili ranije, piše Mirror.

Prilikom brijanja koristite gel za tuširanje? Nakon ovoga vjerojatno više nećete!

Savjet za uštedu vremena uključuje zatvaranje vode dok se brijete, a umjesto ispiranja britvice pod mlazom vode nakon svakog poteza, dlačice uklanjate na drugačiji način. Kao što je @charmakeupnz tvrdi u viralnom TikToku, britvicom možete nježno kliziti u suprotnom smjeru od načina na koji ste se brijali kako biste oslobodili zarobljene dlačice.

- Upravo sam shvatila da sam krivo brijala noge zadnjih 20 godina. Ono što radimo je da cijelo vrijeme puštamo vodu i obrijemo red, zatim britvicu isperemo pod vodom pa obrijemo drugi red, no tako možemo cijeli dan. Umjesto toga, obrijete red, skliznete britvicom prema dolje i to ponavljate. Dlačice se izbacuju dok klizite gore-dolje po nogama - objasnila je, demonstrirajući trik svojim pratiteljima.

Hvaleći svoj savjet, za koji smatra da je "puno brži i lakši", rekla je: "Prije nego što pitate, obećavam da nikada nisam porezala nogu radeći ovo." U naslovu je pratiteljima poručila i da prihvaća ako netko misli da je to odvratno.

Ispostavilo se da trik nije sasvim nepoznat svima, jer su mnogi pisali kako to već i rade, no ipak je bilo i onih koji su za to čuli prvi put.

- Imam 33 godine i ne znam kako nisam znala za ovo - napisala je jedna korisnica.

"I ja sam ovo radila pogrešno cijeli svoj život. Hvala što ste podijelili trik s nama", komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Radim ovo nekoliko godina i stvarno čini čuda!"

