Tiktokerica podijelila kako se može uštedjeti na svadbi

Britanka Isla Rose Potkins se prošle godine u studenom udala za svog zaručnika Christophera Potkinsa, a na svom je TikTok računu na kojem je prate tisuće korisnika podijelila nekoliko savjeta za planiranje budžeta za taj dan.

Za Insider je ispričala kako kad su počeli planirati vjenčanje nije znala ni otprilike koliko može potrošiti pa je pretpostavila da će koštati oko 90.000 kuna (10.000 funti), no kad je došlo vrijeme za traženje ponuda, svi su kaže pretjerivali; pokušavajući dokučiti koliko bi par maksimalno dao za svoje vjenčanje iz snova.

Ona i suprug su na kraju prioritet dali stvarima koje su smatrali neophodnima, a od mnogih su; poput ljetne svadbe; odustali i potražili jeftinije alternative.

- Kad smo dogovarali prostor raspitivali smo se za jednu subotu u ljeto i to je trebalo koštati oko 105.000 kuna (12.000 funti), a već je za petak u studenome iznos bio (14.700 dolara), a kada smo gledali da to radimo u studenom u petak, to je bilo 35.000 kuna (4.000 funti); ne treba ni govoriti da je razlika nevjerojatna - rekla je Rose.

Željeli su, kaže, potrošiti što manje pa su sve što su mogli radili sami. Svadbu su zato sami planirali koristeći proračunske tablice kako se ne bi 'pogubili', a sami su i napravili sitnice kao što su konfeti.

- Vrijedili su sati koje sam u to uložila - rekla je na TikToku.

Mnogi, kaže, iznajme razne stvari za vjenčanje, što je po njoj najgluplje bačen novac s kojim samo nešto posude.

