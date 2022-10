Terapeutkinja upozorava: Ovo su znakovi da vaš partner namjerava prekinuti s vama

Ako imate osjećaj da vaš odnos s partnerom više nije kao prije, i da se oni udaljavaju od vas, to nije dobar znak. Ponekad je to samo zabrinutost bez razloga, no ponekad to stvarno i je tako. Terapeutkinja i stručnjakinja za veze Marisa Peer, otkrila je neke od znakova koji pokazuju da bi vaš partner mogao prekinuti s vama, piše Express.

Promjena ponašanja vašeg partnera mogla bi se shvatiti kao 'odjava', objašnjava stručnjakinja. Naime, ona tvrdi da, ako jedan partner ima sumnje, njihovo se ponašanje može iznenada promijeniti jer se počnu 'odjavljivati' iz veze.

Stalno svađanje

Ako se stalno svađate i prepirete radi sitnica i gluposti, to nikako nije dobar znak. Razlog bi mogao biti da vam je sve teže pronaći zajednički jezik i osjećaj povezanosti.

Seksate se rijetko ili nikad

Fizička privlačnost i povezanost su ključ za uspješnu i dugotrajnu vezu, a ako vaš partner više ne pokazuje interes za seks s vama, to može značiti da ste izgubili fizičku i emocionalnu vezu. Ako to traje dulje vrijeme, onda partner možda razmišlja i o prekidu, tvrdi stručnjakinja.

Stalno otkazuje ili izbjegava pravljenje planova

Stručnjakinja smatra kako je nedostatak komunikacije velika opasnost za svaku vezu, a ukoliko parter više ne odgovara na vaše pokušaje i ne radi s vama nikakve planove, to je jasan znak kako se polako 'odjavljuje' iz veze.

Manje toga dijeli s vama

Ako vam više ne govori skoro ništa ili ako saznajete iz druge ruke o stvarima koje vaš partner radi ili osjeća, oni su se zatvorili i to je jasan znak problema.

Izbjegava razgovarati o budućnosti

Kada god spomenete vaše planove koji bi se trebali dogoditi nekad u budućnosti, vaš partner kao da ne želi sudjelovati ili se distancira od toga. Prema stručnjakinji, to može biti znak da je nesiguran oko toga kako želi da mu život izgleda i ne želi se obvezivati na ništa.

Sporije vam odgovaraju na poruke

Ako vaš partner postaje sve nedostupniji, ovo je jasan znak da vam je veza u krizi. Iako se možda to tako ne čini na prvu, ovo je suptilan način na koji vam partner daje do znanja da se polako isključuje u emocionalnom smislu prema vama. S obzirom da je većini nama telefon stalno u ruci, malo je vjerojatno da netko ne može naći minutu da vam odgovori.

Naglo mijenja svoje rutine i ponašanje

Svaka iznenadna promjena uobičajenih navika vašeg partnera, o kojoj s vama ne razgovara, većinom su znak da se nešto događa. To može biti i znak upozorenja na aferu. Ako je partner odjednom promijenio frizuru i više pazi na odijevanje i na to što jede, to bi mogao biti znak da se pokušava nekom svidjeti.

