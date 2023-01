Tata se odbija buditi po noći zbog bebe: ‘Moja supruga kaže da je to nepravedno, ali ja neću popustiti’

Za mnoge nove mame i tate, jedan od najtežih dijelova roditeljstva je buđenje usred noći kako bi se pobrinuli za svoje dijete kada ga treba nahraniti, presvući ili samo ušuškati da se vrati na spavanje. No, jedan tata našao se u svađi sa svojom suprugom nakon što joj je rekao da se odbija buditi noću zbog njihove bebe, jer mora održavati dobar raspored spavanja za dobrobit svog posla, piše Mirror.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi!

Naime, on tvrdi da je profesionalni sportaš kojemu je potreban san kako bi dobro radio na poslu, i inzistirao je na tome da je razgovarao sa suprugom o svojim brigama prije nego što su uopće počeli pokušavati dobiti dijete, a tada je ona pristala biti ta koja će se brinuti o njihovoj bebi tijekom noći. Međutim, nakon što su prije tri mjeseca dočekali svoje prvo dijete, strpljenje novopečene mame počelo je slabiti i zamolila je supruga da joj češće pomaže - ali on to i dalje odbija.

- Moja supruga Katie i ja dobili smo prvo zajedničko dijete prije otprilike 3 mjeseca. Ja sam sportaš, a Katie je već duže vrijeme nezaposlena. Spavanje mi je jako važno zbog sporta i ne mogu se buditi više puta tijekom noći i biti neispavan. Katie i ja smo razgovarali o tome prije nego što smo pokušali dobiti dijete, a ja sam joj rekao da ne mogu ugroziti svoj san zbog bilo čega osim ako se radi o hitnom slučaju. Posebno sam napomenuo da se neću buditi tijekom noći da pomognem s bebom, ali da bismo mogli unajmiti nekoga da nam pomogne - napisao je u objavi na Redditu.

Kaže da su stvari tekle glatko do prije nekoliko dana kada je Katie postala hladna i distancirana. Pitao ju je je li sve u redu, na što je ona odgovorila da je. Šutjela je neko vrijeme, a onda je na kraju spomenula da je krajnje nepravedno što joj uopće ne pomaže s bebom tijekom noći. Priznao je da ona stvarno naporno radi s bebom i slabo spava, no da su se prethodno oboje složili s tim dogovorom.

- Odbila je moj prijedlog da platimo nekome da nam pomogne, jer ne može imati povjerenja u nekog nepoznatog da čuva našu bebu sam tijekom noći. Predložio sam joj da bi nam mogao pomoći član obitelji, ali nije ih htjela opterećivati. Ne znam što ćemo učiniti. Ona još uvijek ne želi unajmiti pomoć, a ja se još uvijek ne želim buditi tijekom noći - nastavio je.

Muškarac je istaknuo i da plaća čistačicu, a većinu vremena i naručuju hranu kako njegova supruga ne bi morala kuhati, već da može sve svoje vrijeme provesti brinući se o njihovoj bebi. Korisnici su uglavnom bili na strani muškarca, jer su naglasili da, ako većinu kućanskih poslova rješava njihova čistačica, onda bi se njegova žena trebala moći probuditi noću kako bi čuvala njihovo dijete. No, neki su rekli da bi trebali pronaći neki kompromis.

- Slažem se s vama. Ako ne čisti i ne kuha, i briga za dijete joj je jedina obaveza, onda se ne bi trebala žaliti - napisala je jedna korisnica.

- Možda biste ipak mogli pomaknuti raspored spavanja i probuditi se ranije kako biste mogli biti s bebom i pustiti svoju ženu da spava - dodala je druga.

Tata je kasnije napisao još jednu objavu u kojoj je korisnike Reddita obavijestio da su on i supruga ipak postigli dogovor. Odlučili su angažirati nekoga da im pomogne s bebom po noći, a osim toga, njegova sestra će dolaziti nekoliko puta tjedno preko dana kako bi im pomogla i kako bi se novopečena mama dobro naspavala. Tvrdi da mu se supruga također i ispričala što ga je napala da joj ne želi pomoći oko bebe.

Kroz 21 godinu rodila 14-ero djece: 'Svi nas stalno pitaju otkud nam novci za sve njih...'