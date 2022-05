'Svoju kćer (8) od prvog dana odgajam kao vegana, a bivši ju je odveo - u McDonald's na nuggetse!

Nedavno je jedna mama na Redditu ispričala da je svoju osmogodišnju kćer, od njenih prvih dana života,osim svojim mlijekom hranila isključivo prirodno uzgojenom veganskom hranom bez 'dodataka' poput pesticida, hormona i antibiotika.

I sama je, kaže, od kad je počela živjeti sa svojim bivšim suprugom koji je vegan počela slijediti taj stil života i prehrane; pa ju je šokiralo kad je on malenu nedavno odveo - u McDonald's i nahranio je pilećim nuggetsima bez da je njoj išta rekao.

- Moj bivši i ja bili smo vegani. Ja sam postala veganka kad smo uselili zajedno jer on nije volio da u kući uopće imamo proizvode životinjskog porijekla pa sam ubrzo i sama počela spremati i jesti vegansku hranu - ispričala je u svom postu. a čim je, kaže, zatrudnjela, dogovorili su se da će tako odgajati i svoje dijete -

Nekidan je malena, priča mama, prespavala kod tate, a on i njegova djevojka su je odveli u kino u vrijeme večere.

- Nije mi ni rekla da su vani jeli nego se kasnije žalila da je gladna i rekla da želi da ju vodim u McDonald's, a kad sam joj rekla da nema šanse da tamo jedemo počela je vikati i glasno plakati. Doma sam joj dala juhu koju je jela u suzama i ponavljala kako me mrzi i kako sam grozna, za razliku od tate koji je super jer bi je odveo na nuggetse - kaže.

Ujutro je, priča, curica još uvijek bila uznemirena pa je mamu čak pitala 'da li ju mrzi' jer je jedući meso prekršila pravila veganske prehrane.

Uvjeravajući je da se uopće ne ljuti na nju žena je bila sve više ljuta na svog bivšeg koji ju je neodgovorno stavio u tako nezgodan položaj, i to bez da ju je barem upozorio i rekao joj što je dijete jelo..

- Cijelu sam vožnju do škole provela uvjeravajući je da se ne ljutim na nju ali da me iznenadilo što je htjela jesti piletinu iz lanca restorana brze hrane.

Zato je,priča, nazvala bivšeg koji joj je, kako kaže, rekao da joj je namjerno prešutio epizodu s McDonald'som jer je znao da će ona 'pretjerano reagirati'.

- Rekao je da ja sve moram kontrolirati i da ne moram biti upoznata baš sa svakim korakom koji on i dijete naprave jer je ona 'i njegova koliko i moja', a on zna i sam donositi odluke - priča mama i dodaje kako ju je razbjesnilo i to što zna da u McDonald'su postoji i veganski meni pa je dijete čak mogao tamo odvesti bez da ga nahrani piletinom.

- Bez obzira na moje mišljenje o prisiljavanju djeteta na vegansku prehranu, nije u redu da roditelji ne surađuju u odgoju djeteta - napisala je jedna korisnica, a s njom se većina složila, prenosi Mirror.

