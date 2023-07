Parking nam je besplatan jer policije nema, a s nekadašnjih straža za tunolov sada skačemo u more

Nestale su s ceste kolone koje su išle prema Krku i Crikvenici stvarajući cijeloga ljeta prometni čep na magistrali u Bakarcu otkako je prije desetak godina izgrađena dionica riječke obilaznice sv. Kuzam – Križišće.

U mjestašcu na zavoju Jadranske magistrale nadomak Kraljevice vratio se mir i sad u Bakarac dolaze oni koji tu istinu žele doći, a ne oni koji tu moraju proći. Parkirališta uređivana u vremenu kada je Bakarac bio usputna stanica sada su poluprazna. I besplatna. Policije koja regulira promet više nema no dolete ispisati kaznu kad se pored toliko slobodnih mjesta nađe mudrac koji će se parkirati baš tamo gdje ne smije.

Marina s oko 160 vezova

- Ljudi vole reći da smo mrtvi do sezone. Nismo mrtvi nego imamo taj neki svoj mir. I onda kad dođe sezona, dođe šušur i svi žive od toga. Tko god je mogal, živet će od turizma. Puno nas je digla mini marina s oko 160 vezova, što automatski znači da će doći 300 novih ljudi u sezoni koji će tu nešto i popit, pojest', nešto kupit' va butigi. I onda i mi imamo od toga nešto. Naravno, vajik ima onih ljudi koji gledaju sve negativno, zašto se baš to tu napravilo, zašto nije negdje drugdi. Moramo biti realni i gledati da ne moremo živjeti k'o prije 50 godina – govori Renato Franko iz bakaračke Udruge Tira koja nastoji oživjeti i spasiti od zaborava ono po čemu je Bakarac bio poznat kroz povijest, još od vremena Zrinskih i Frankopana, a to je tunolov.

Napravljena je i uređena oko tri kilometra duga šetnica Put tunera koja iz Bakarca vodi do Kraljevice. Duž nje u Bakarcu su obnovljene i zaštićene kao etnološka zona tri straže, visoke ljestve s kojih su ribari nekoć pratili tune, dovikujući jedan drugome "tira, tira", kako bi se mreža s ribom zatvorila na vrijeme. Straža je dio tunere, originalno je bila visoka 16 metara, danas je ipak niža, a prve su prečke skinute, da netko ne bi došao u napast uzverati se. No domišljati netko vezao je za jednu od prečki konop za kojeg se uhvatiš, zaljuljaš i bućneš u more.

Nekoliko posljednjih godina u Bakarcu održava se "Tira, tira", manifestiacija na kojoj se simulira kako se tuna u ovom zaljevu lovila nekoć, kada se riba vadila na vagone. Ovogodišnja manifestacija, koja će završiti bakaračkim specijalitetom – s ulovljenom tunom na žaru i zabavom za sve je 12. kolovoza.

Velika je fešta i Petrova krajem lipnja o blagdanu sv. Petra, sveca zaštitnika i ribara po kojem nosi ime crkva u Bakarcu. Udruga za njegovanje i očuvanje narodnih običaja "Čenguti" na taj je dan organizirala izložbu ovdašnjih likovnih umjetnika čija su djela bila izložena na lani obnovljenoj rivi.

Od prenoćišta do luksuza

- Svako leto se nešto dela, moraš ulagati – kaže Renato Franko.

Uz apartmane, u kojima je noćenje stotinu i više eura te povoljnije prenoćište, Bakarac ima i nekoliko luksuznih kuća za odmor.

- Imamo i jednu butigu, konobu, restoran, kafić i poštu – dodaje Renato dok sjedamo na terasu kafića Melin gdje mu odmah prilazi stranac-biciklist s molbom da mu pomogne oko razderane gume. Jedna od prednosti ljetovanja u malom mjestu upravo je ta da su ti susretljivi domaćini uvijek u blizini.

U mjestu je i izvor no iako su generacije odrasle pijući vodu s njega, službeno ta voda više nije pitka. Na obližnjem brdu Gradcu ostaci su rimske utvrde i s tog se arheološkog lokaliteta pruža pogled na Bakarski zaljev. Otkako su trebali započeti s razvrstavanjem otpada, Bakrčani muku muče sa smećem ostavljenim pokraj kanti.

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost: 10

Čistoća i urednost mjesta: 7

Plaže: 8

Raznolikost smještaja: 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude: 5

Sadržaji za djecu: 5

Događanja: 8

Opskrbljenost: 7

Autohtonost: 10

Opći dojam: 8

Ukupna ocjena: 76