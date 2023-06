'Svekrva mi je došla pomoći s uređenjem pa je na zid objesila fotografiju vjenčanja mog muža i njegove bivše žene'

Nakon što su ona i muž uselili u svoj novi dom, zamolili su njegovu mamu da im pomogne sa uređenjem i pospremanjem, no kad se jedan dan vratila kući s posla, žena je vidjela da je svekrva na zid objesila fotografiju sina i njegove bivše supruge... Sve je opisala na Redditu gdje je druge korisnike pitala jesu li po njima postupci njezine svekrve neprimjereni. "Suprug i ja smo upravo kupili našu prvu zajedničku kuću i uzbuđeni smo što ćemo je zajedno urediti, no on zbog posla puno putuje, a već je stigao novi namještaj", napisala je žena kojoj je, kaže, svekrva ponudila pomoć, a ona je pristala, no kad se jedan dan vratila kući s posla šokirala se kad je vidjela da je jedan od zidova pun uokvirenih slika koje je svekrva objesila.

- To ni nije glavni problem jer su te slike iz njegovog djetinjstva, s mature, rođendana i slično, no tad sam ugledala najveću uokvirenu sliku od svih, na kojoj su moj suprug i njegova bivša na dan njihovog vjenčanja... - ispričala je. Svekrva inače, dodala je, obožava tu muževu bivšu i stalno je spominje, te je uključuje u obiteljska događanja i praznike. "Odmah sam je napala pitajući je zašto je, dovraga, stavila tu sliku na zid i kako misli da je to primjereno i rekla joj da je makne, a ona je odgovorila da je to dio njegovog života koji ne mogu obrisati, pa je nastavila kako se namučila da uredi taj zid...", napisala je.

Na kraju je, kaže, svađa među njima kulminirala tako da ju je izbacila iz kuće, no onda joj je počela slati poruke u kojima kaže da je ljubomorna, ogorčena i slično. Odmah je, kaže, nazvala i sina i poslala mu poruku u kojoj joj ona kaže da "više ne dolazi k njima doma", a on je onda ženi rekao da "njegova mama zna najbolje i da je bila u pravu što se naljutila ali joj nije trebala zabraniti dolazak". "Pokušao me nagovoriti da je nazovem i poništim tu zabranu, ali sam to odbila. Zatim je rekao da sam nepravedna što sam donijela takvu odluku bez njega u našoj kući, a ne mojoj" ispričala je, no većina se korisnika na Redditu složila s njom da je postupke bio potpuno neprikladan. "Ja bih je isto izbacila! ", napisala je jedna žena s kojom se većina složila, a prenosi Express.

