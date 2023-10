Suprugu je pronašla djevojku koja izgleda poput nje: 'To nam je spasilo brak'

Žena s Long Islanda potražila je svoju dvojnicu koju bi dovela u svoj problematičan brak u pokušaju da spriječi da svog muža u varanju. Tehmeena Quintana bila je shrvana kada ju je suprug Bryant Quintana prevario manje od tri godine nakon njihovog vjenčanja i pitala se može li otvoreni brak biti rješenje, prenosi New York Post. 'U prošlosti Bryant nije bio vjeran. Osjećam da ako ste s muškarcem, trebate učiniti sve što je potrebno da to uspije. Želim ga do kraja života. Što god želi, što god ga čini sretnim, to ću mu dati', rekla je Tehmeena.

Prošle godine, Tehmeena se okrenula društvenim mrežama kako bi pronašla dvojnicu koja bi se pridružila njoj i Bryantu u poliamornoj vezi. „Osjećala sam se nesigurno kad smo tražili trećeg člana našeg braka, ali znala sam da će to zadržati pozornost Bryanta ovdje. Pošteno je reći da sam tražila djevojku koja izgleda poput mene jer se Bryantu to sviđa“, priznaje ova odana supruga. Tehmeena se na kraju povezala s australskom manekenkom Kyrah Johnson, s kojom nevjerojatno sliči. Obje djevojke nose visoke konjske repove, imaju velika poprsja i bujne trepavice.