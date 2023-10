Mamu mnogi kritizirali zbog iskrenog razgovora sa sinom o seksu: 'To je neprikladno'

Razgovor o seksu može biti neugodan i za roditelje i za djecu, ali je vrlo neophodan kada se dijete sprema u prvi seksualni susret i o tome govori svojoj mami ili tati. Ovo je bila situacija u kojoj se našla samohrana majka trojice dječaka s jednim od svojih sinova koji je pričao o djevojci kojoj je slao poruke na sveučilištu. Djevojka se htjela naći s njim kako bi imali seks, ali on je rekao mami da se "boji" jer mu je to prvi put, piše Mirror.

Dječakovi su roditelji rastavljeni i koliko je ona znala, niti jedan nije 'razgovarao' s njim. Delikatni razgovor vodio se u dnevnoj sobi očeve kuće kada je otišla pokupiti 19-godišnjeg sina. Mama je bila svjesna da tata ima kameru za nadzor sobi, ali nije joj smetalo vođenje razgovora ispred nje, a niti njezinom sinu.

Nažalost, požalila je zbog toga. Podijelivši tešku situaciju na Redditu, objasnila je da joj je sin otkrio zašto je bio zabrinut zbog prvog odnosa. "Uglavnom se bojao da će prerano doživjeti orgazam, da će mu djevojka smijati ili da će učiniti nešto loše", rekla je. Stoga mu je dala nekoliko iskrenih i otvorenih savjeta o tome: "Koliko se sjećam, moje su riječi bile u stilu 'svatko postane nervozan, budi iskren i komuniciraj'. Rekla sam ovo što je možda bio loš izbor riječi. 'budi siguran da nosiš kondome i budite ako pažljivi tijekom odnosa." Mladiću je očito bilo dovoljno ugodno s mamom da može nastaviti razgovor te ju je pitao o oralnom seksu s djevojkom, što je ona objasnila, iako je rekla da sada žali zbog toga i preuzima punu odgovornost za to. "Rekla sam mu da bude nježan i stvori vakum ustima. Onda sam to oponašala na svojoj ruci. Gledajući unatrag da, žalim što sam to učinila", dodala je.

Na putu kući, stali su u ljekarni kako bi mu mogla kupiti kondome, ali sljedeći dan ju je njezin bivši - otac dječaka - nazvao, vrlo uzrujan. "Rekao je da je gledao snimku s kamere i da je bila neprikladna i neugodna. Optužio me da sam perverznjakinja i da sam grozno to sve objasnila". Mama je otkrila da inače rade prilično dobro u zajedničkom roditeljstvu, ali da se ponekad ne slažu oko nekih stvari te je pokušala opravdati razgovor koji je čuo.

"Pokušala sam se obraniti rekavši mu da je on odrasla osoba i da bi trebao moći otvoreno razgovarati s oboje", rekla je. Ženina majka također se nije složila s njom. Rekla je svojoj kćeri da je razgovor trebao prepustiti njezinom bivšem. Unatoč kritikama i nedostatku podrške oca i bake, čitatelji Reddita stali su u njezinu obranu.

"Niste krivi. Sama činjenica da je vašem sinu bilo ugodno voditi ovaj razgovor s vama pokazuje kakva ste nevjerojatna majka i kako ste uspjeli stvoriti komunikacijski sustav u kojem on uvijek može doći k vama po savjet, " rekao je jedan prije nego što je dodao: "Možda, samo možda, grafički detalji su bili malo previše.." Drugi je podržao ovu podršku: "Sin je odrasla osoba. To je njegov život i samo na njemu ovisi od koga će se osjećati ugodno tražiti savjet. Suprug je vjerojatno samo ljut što je sin otišao njegovoj mami umjesto njega u vezi s tim stvarima ," glasio je komentar.Dok se treći složio: "Iskreno ne shvaćam u čemu je problem, osim ako sin nije pokazao da mu je neugodno. Kladim se da ima mnogo ljudi koji bi željeli da je njihov partner poučen ovakvim detaljima."

