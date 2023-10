Kao tinejdžer oženio je 71-godišnjakinju: 'Svakim smo danom sve zaljubljeniji!'

17-godišnjak koji se oženio 71-godišnjom umirovljenicom dva tjedna nakon što ju je upoznao na sprovodu, raspričao se o svojoj ženi oko njihove godišnjice. Almeda i Gary Hardwick vjenčali su se 2015. i prkosili su kritičarima te su i dalje u sretnom braku osam godina kasnije. Gary iz Tennesseeja upoznao je Almedu, koja je nedavno napunila 80 godina, na sprovodu njenog sina, prenosi The Sun.

Njihova je ceremonija vjenčanja koštala samo 137 funti, a od tada su stekli gomilu obožavatelja zahvaljujući tome što su svoju ljubav dijelili na internetu. Gary se u nedavnom videu raspričao o svojoj vezi s Almedom, rekavši: 'Prošlo je skoro osam godina i svakim danom se sve više zaljubljujem. Neki muškarci godinama traže ljubav koju sam ja našao. Tako da ću ostati pri svom'.

Par slavi svoju godišnjicu 26. listopada i Gary je podijelio nekoliko slatkih zajedničkih fotografija u znak počasti. Dodao je u drugom videu: 'Nešto što smatram podcijenjenim i o čemu ne govorimo dovoljno je osjećaj kad se svako jutro probudite pored svoje srodne duše i shvatite da dom nije mjesto, to je osjećaj'.

Iznenađujuće, Almeda nije bila Garyjeva najstarija djevojka, jer je prije nje hodao sa 77-godišnjakinjom. Ali, dokazao je da je ona njegov broj jedan - čak je otišao toliko daleko da je njeno ime tetovirao na prsima. Gary je rekao: 'Almeda je toliko mlada u srcu da nam godine nikada nisu bile problem, nikada ne razmišljamo o tome. Samo znam da je Bog uslišao moje molitve onog dana kada je ona ušla u moj život'.

Govoreći o Almedi kao o svojoj 'lutkici', Gary ju je opisao kao najčudesniju suprugu na svijetu. U objavi na Instagramu napisao je: 'Ja sam najsretniji muž je se svaki dan probudim pored tebe. Činiš me najsretnijim čovjekom svaki dan i želim te uvijek učiniti najsretnijom ženom. Zaslužuješ sve i do posljednjeg daha ja ću naporno raditi da ti to pružim. Svi moji najsretniji trenuci su trenuci koje dijelim s tobom. Ti si zaista ljubav mog života i volim te svakim otkucajem svog srca'.

