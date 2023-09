Stručnjakinja za čišćenje tvrdi da većina ljudi pogrešno koristi perilicu posuđa: 'Povećavate si račune'

Kada je riječ o kućanskim poslovima, mnogi će se ljudi složiti da je pranje posuđa jedan od najgorih poslova za obavljanje. Nakon kuhanja, posljednje što želite raditi ribati posuđe. Dakle, ako ste dovoljno sretni da posjedujete perilicu posuđa, definitivno vam može olakšati život ako jednostavno ubacite sve svoje prljave tanjure i lonce i pustite je da obavi sav težak posao umjesto vas, prenosi Mirror.

Međutim, stručnjakinja za čišćenje ustvrdila je da svoju perilicu posuđa koristimo potpuno pogrešno i da to uzrokuje rast računa za energiju. Poznata kao Clean of Queen Lynsey Crombie, guru za čišćenje podijelila je s gledateljima emisije This Morning kako učinkovitije koristiti perilicu posuđa uz svoje pametne savjete i trikove koji će vam pomoći smanjiti troškove.

Prvi savjet koji je dala bio je da ne ispirete posuđe prije nego što ga stavite u perilicu. Ona savjetuje da rukom maknete što možete i odbacite ciklus predispiranja. Rekla je: 'Većina današnjih perilica posuđa dovoljno je snažna da izbaci svu prljavštinu, tako da je puno prethodnog ručnog ispiranja često samo gubitak vode i vremena'. Postoji još jedan proizvod na kojem također možete uštedjeti novac: 'Odbacite sredstvo za ispiranje i umjesto toga upotrijebite bijeli ocat. Puno je jeftiniji, a radi isti posao'.

Dalje, Lynsey poziva ljude da se uvijek 'drže tableta dobre kvalitete' jer su mnogo učinkovitije i spasit će vas od bilo kakvog dodatnog pranja posuđa. Još jedan način da smanjite troškove je da je pokrenete kada je puna i koristite ekološki ciklus ako ga imate. 'Svaka moderna perilica posuđa ima posebnu postavku energetske učinkovitosti koja koristi manje energije za zagrijavanje vode grijanjem vode sporije tijekom duljeg ciklusa', objasnila je Lynsey.

Konačno, umjesto ciklusa sušenja, stručnjakinja je toga podijelila svoj jednostavan trik. Otkrila je: 'Kako biste izbjegli cijeli ciklus sušenja, jednostavno zgrabite kuhinjsku krpu i na kraju ciklusa čišćenja stavite krpu unutar vrata perilice posuđa i zatvorite je. Sve što trebate učiniti je pričekati pet minuta, a zatim će posuđe biti suho i spremno za odlaganje'.

