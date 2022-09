Stručnjakinja za čišćenje: 'Ako ovako usisavate, nećete ukloniti svu prljavštinu!'

Usisavanje rijetko kome drag posao, no kao i sve ostalo mora se obaviti, no ako žurite kako biste što prije završili, možda radite jednu tipičnu grešku, kaže stručnjakinja za čišćenje Heather Rhodes.

Stavljate sol na mrlje ili one od vina čistite vodom? Kakve pogreške! I ovo radite krivo...

- Jeste li znali da jedan četvorni metar tepiha može sadržavati i do pola kilograma prljavštine, a u isto vrijeme izgledati čisto? To je zato što većina prljavštine pada na podlogu tepiha, gdje su vlakna zalijepljena ili ušivena u prostirku. Dake, samo zato što tepih izgleda čisto, ne znači da zaista jest - rekla je Heather u videu koji je podijelila na Instagramu, zajedno s jednostavnim savjetom za usisavanje koji će vaš tepih učiniti puno čišćim, piše The Sun.

Ona je tako pokazala ispravan način usisavanja tepiha, a ključno je, kaže, preko tepiha preći usisavaćem u oba smjera; jer ćete na taj način olabaviti vlakna tepiha i ukloniti najviše prašine,

- Mnogi na brzinu prijeđu preko tepiha samo u jednom smjeru, s čime on nikada nije očišćen do kraja - kaže Heather i svima savjetuje da jednom mjesečno očiste filtre svog usisavača.

Njezini pratitelji u odjeljku za komentare zahvalili su joj na savjetu, a neki su priznali da su tako već i usisavali, ali da su do sada mislili da to nije ispravno.

Ova mjesta mnogi zaborave očistiti, a puna su bakterija!