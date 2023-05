Stručnjakinja tvrdi da je dobro spavati s bivšim partnerom sve dok slijedite tri važna pravila

Mnogi ljudi kažu da nikada nije dobra ideja seksati se s bivšim. Može biti puno boli, drame i često – nedovršenog posla. No, jedna seksualna stručnjakinja nedavno je ustvrdila da bi zapravo moglo biti dobrobiti u spavanju s bivšim partnerom. Dr. Nicole McNichols, poznata i kao Profesorica seksa, poznata je po dijeljenju savjeta o seksu i vezi sa svojih 24.000 pratitelja na Instagramu.

U nedavnom videu iznenađujuće je priznala kako se vraća bivšem i tvrdi da to ponekad može biti dobra ideja. Od dobrog poznavanja tijela jedno drugoga, preko čežnje za ponovnim povezivanje, do stvarno dobrog seksa, ona tvrdi da postoje razlozi zašto bi to moglo biti više nego ugodno, piše Daily Star.

Dr. Nicole je rekla da su "komunikacija i poštovanje" ključni kada se spetljate s bivšim ljubavnicima. U videu na Instagramu rekla je: "U pravom kontekstu, seks s bivšim može djelovati utješno i poznato. Sve dok ste oboje relativno izliječeni od prekida, i dalje vjerujete i poštujete jedno drugo i ne gajite zaostalu ljutnju. Spavanje s bivšim može biti zadovoljavajuće i sigurno. Broj dva – već poznajete tijela jedno drugoga. Oboje znate što onaj drugi voli, što onaj drugi ne voli, što bi moglo biti zabavno i što je definitivno zabranjeno."

Dodala je i da već znate kako jedno drugom čitati seksualne znakove, što čini seks jednostavno boljim. Pod brojem tri navela je da bi seks s bivšim mogao biti dio procesa ponovnog zbližavanja ako je to ono što vas oboje zanima. Naime, kako tvrdi, postoji mnogo komunikacije koja se događa tijekom seksa, čak i ako se zapravo ne izgovore riječi. Dr. Nicole također je napomenula da to ponekad može pomoći ljudima da se "oporave" - ​​i prisjete se što je bilo dobro u određenoj vezi. Iako to možda nije uvijek slučaj, moguće je da postoje ljudi koji bi mogli puno dobiti od povratka bivšoj ljubavi.

Video na Instagramu prikupio je stotine lajkova - ali čini se da ljudi imaju različita mišljenja o toj temi. Jedna je osoba komentirala: "Već sam to radila. Bilo je super i pomoglo mi je." Drugi je dodao: "Ovo vrijedi, ali nije za svakoga i to je u redu." Drugi nisu bili toliko uvjereni, a jedan je odgovorio: "Mislim da nikad nisam ni razmišljao o seksu s bivšom." Četvrti se složio: "Nema ničega dobrog što može proizaći iz seksa s bivšim partnerom."