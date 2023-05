Stručnjaci otkrili: Ovih pet stvari štete vašim stopalima

Prema studiji iz 2022. u časopisu Foot and Ankle Orthopedics, više od 96 000 Amerikanaca svake godine pati od ozljeda stopala i gležnja koje su dovoljno teške da rezultiraju propuštenim radnim danima. Dobre vijesti? Mnogi problemi koji obično pogađaju stopala mogu se ili izbjeći ili liječiti ako znate što tražiti, kažu stručnjaci. Čitajte dalje kako biste saznali kojih bi pet stvari vaša stopala žele da prestanete raditi, prema najboljim ortopedskim stručnjacima i fizioterapeutima, piše Best Life.

Žurite u novi sport ili program vježbanja: Redovito vježbanje jedna je od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje, ali Kenneth Jung, dr. med., ortopedski kirurg specijaliziran za kirurgiju stopala i gležnja na institutu Cedars-Sinai Kerlan-Jobe u Los Angelesu, Kalifornija, upozorava da ne žurite s novim sportom ili programom vježbanja. Kaže da je to zato što se ozljede "notorno javljaju kod ljudi koji se povremeno bave sportom. "Ako birate novu aktivnost ili sport, važno je zapamtiti da to činite postupno - posebno za one 'eksplozivne' i 'reakcionarne' sportove poput košarke, nogometa i tenisa", objašnjava. Jung dodaje da su istezanje i održavanje fleksibilnosti ključni za izbjegavanje ozljeda, posebno Ahilove tetive. “Također je od vitalnog značaja aktivnosti vježbi snage usmjeriti na stopala, što se često zna zanemariti, no zglobovi na stopalima podnose dosta opterećenja, pa ih treba i njegovati”, dodaje.

Nošenje pogrešnih cipela: Osim istezanja, jedan od najboljih načina sprječavanja ozljeda stopala je nošenje odgovarajuće obuće. "Pobrinite se da imate dobre potporne cipele, s potporom za luk. Često je od pomoći nabava uložaka koji imaju bolju potporu za luk, čak i od vaših dobrih tenisica", kaže Rachel Triche, dr. med., ortopedska kirurginja za stopala i gležnjeve u Cedarsu. -Institut Sinai Kerlan-Jobe u Los Angelesu, Kalifornija.

Ignoriranje ozljeda: Prečesto sportaši pokušavaju ignorirati svoje ozljede. To je posebno opasno u slučaju manjih prijeloma, koji najčešće zahtijevaju da pacijent nosi čizmu za hodanje, steznik ili štake kako bi se smanjilo opterećenje koje nosi ozljeda. "Iako neki prijelomi stopala obično zacjeljuju uz minimalnu intervenciju, važno ih je ne ignorirati", objašnjava Jung. "Igranje ili rad s ozljedom koju nije procijenio obučeni liječnik može biti recept za katastrofu i pogoršati stvari. Stoga nemojte riskirati i dajte to na procjenu", savjetuje.

Nastavak trčanja s plantarnim fasciitisom: Još jedna stvar koju vaša stopala žele da prestanete raditi je da nastavite trčati kada imate plantarni fasciitis. To se događa kada pretjerano koristite stopala, uzrokujući naprezanje vlaknastog spoja između pete i prstiju. "U idealnom slučaju, odvojiti malo vremena od trčanja, pa čak i hodanja radi tjelovježbe, pomoći će u poboljšanju simptoma, zajedno s korištenjem odgovarajuće obuće, vježbama istezanja, potporom za luk, a za neke ljude, dodavanjem fizikalne terapije", kaže Jung. "Za teže slučajeve treba izbjegavati jaku aktivnost jer će biti bolna i može pogoršati simptome i produljiti ih", kaže on. Fletcher Zumbusch, fizikalni terapeut u Zdravstvenom centru Providence Saint John's Performance Therapy u Santa Monici, Kalifornija, slaže se da je ovo jedan od najgorih stvari koje možete učiniti za svoju nogu. "Nastaviti trčati s plantarnim fasciitisom je kao potpirivati ​​vatru", kaže on. Zumbusch napominje da izostanak odmora može izazvati upalu, koja će "značajno odužiti proces oporavka".

Guglanje vaših simptoma umjesto posjeta stručnjaku: Zumbusch kaže da je još jedna pogreška koju činite kada je u pitanju vaše podijatrijsko zdravlje pokušaj procjene vlastitih ozljeda ili stanja uz pomoć interneta — umjesto pomoći medicinskog stručnjaka. "Gotovo svi ljudi koje sam vidio u klinici zbog plantarnog fasciitisa već duže vrijeme osjećaju različite stupnjeve boli i odgađali su traženje stručne pomoći jer su pokušavali sami riješiti stanje. Dok su došli kod mene, dopustili su da njihova bol i upala izmaknu kontroli. Umjesto pauze od nekoliko tjedana od trčanja i postupnog povratka aktivnostima, stanje je toliko loše da može proći nekoliko tjedana ili mjeseci za rješavanje", rekao je. Sljedeći put kad osjetite bol ili nelagodu u stopalima, nemojte čekati da se obratite svom liječniku ili fizioterapeutu. Uz stručno vodstvo mnoge se tegobe stopala mogu riješiti uz minimalne intervencije.

