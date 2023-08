Stručnjaci kažu da su ovo najčešće pogreške koje parovi rade dok se svađaju; izbjegnite ih!

Povremene, argumentirane svađe dobar su pokazatelj da partneri nastoje riješiti probleme s kojima se susreću. Kada krene rasprava, imajte na umu da vikom nećete ništa riješiti, partner vas neće "bolje" ili "prije" čuti zato što ste povisili ton. Osim što je nepotrebno, također je najčešće i kontraproduktivno. Ako želite zadržati ''zdravu'' vezu, ovo morate imati na umu.

Ne ignorirajte partnera nakon svađe

Ovo je jedna od najčešćih pogrešaka. Naravno da možete poželjeti mali odmak ili "malo mira" neposredno poslije svađe da složite sve doživljaje i razmišljanja. No, ako trebate prostora, morate to reći partneru, a ne ponašati se poput kamenog stupa, kao da druga strana ne postoji. Američka stručnjakinja za odnose i psihoterapeutkinja Rachel A. Sussman tvrdi da se često susreće s tim sindromom "kamenog stupa" u vezama. Problem u takvom ponašanju se očituje u tome da drugi partner ima osjećaj kako ga se kažnjava te da njegovi/njeni osjećaji nisu bitni. Tijekom kobne tišine niste pronašli rješenje problema, nervoza je sigurno sve veća, a taj problem opet će jednom u budućnosti "isplivati" na površinu u potrazi za rješenjem.

Ne koristite njegove riječi protiv njega

"Što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu". Što god vaš partner tijekom svađe izgovorio, to treba ostati tamo. Druga najčešća pogreška partnera jest "nabijati na nos" nešto što je bilo izrečeno prije. Ako vam partner kaže nešto što vas je povrijedilo ili vam je zasmetalo, to mu morate reći odmah i ne izvlačiti kasnije u svađama. Nije u redu da jedna strana trpi nešto što ne bi trebala, a sve "zbog mira u kući". Zapravo, upravo taj mir u kući se ne ostvaruje zbog toga jer nastaju situacije koje frustriraju i koje se ne rješavaju odmah. Ako se i sutradan ponovi ista situacija, da vas partnerove riječi opet zasmetaju, dajte mu malo vremena. Nemojte odmah drugi dan opet skočiti s istim problemom. Spominjanje istog problema prečesto dovest će vas u začarani krug iz kojeg ćete teško pronaći izlaz.

Nemojte reći "oprosti" ako to zaista ne mislite

Riječ "oprosti" trebala bi biti znak da je osobi, koja je to izgovorila, zaista žao i svjesna je svoje pogreške. Ako to nije slučaj, a rekli ste "oprosti", samo ste time pokazali nezainteresiranost za rješavanje problema i odaslali drugu poruku: Eto, rekao/la sam, a sada me pusti na miru. Jasno vam je da s takvim stavom nema ni rješenja problema. Ako se zaista želite iskreno ispričati, onda jasno dajte do znanja zbog čega vam je žao ( npr. žao mi je što sam te ignorirao) i dodajte odluku da ćete ubuduće paziti da se ista pogreška ne ponovi. ( npr. žao mi je što sam te ignorirao, ubuduće to više neću raditi. Razgovarat ćemo dok se problem ne riješi). Razlika između neiskrene isprike i ove iskrene je golema i lako se može prepoznati.

Ne tražite opravdanja zbog započete svađe

Postoji najmanje tisuću razloga zbog kojih može započeti neka svađa: loš dan na poslu, glavobolja, neprospavana noć. No, do svađa zapravo dolazi zbog nedostatka informacija. Jedna strana uvijek traži neke odgovore na pitanja ili novonastale situacije. Ako ste ljutiti, povrijeđeni ili tužni, tu bi informaciju vaš partner trebao znati. Idući dan, kada budete imali loš dan na poslu, prije nego što dođete kući upozorite partnera na to.

Ne okrećite partneru leđa ako vam pokušava još nešto reći

Dr. Golland, psihologinja iz Los Angelesa koja pomaže partnerima da nauče konstruktivno komunicirati u vezi, upozorava da je neverbalna komunikacija jaka poput urlanja. Ako se ulovite u položaju da pokušavate otići usred svađe i okrenuti leđa partneru, zaustavite se, ispričajte se, vratite natrag i čujte što vam druga strana ima za reći. S razumijevanjem, naravno. Pokažite da se trudite razumjeti što vam govori i ako vam nije jasno, zaustavite partnera i pitajte da vam objasni još jednom. Cilj je naći rješenje, složit ćete se.

