Što sve radite kako bi zadovoljili partnera? Stručnjakinja otkriva čemu treba udovoljiti, a što izbjegavati

Svi smo inherentno lijeni i skloni ostati unutar svoje zone udobnosti. Biti prisiljeni izvan nje gotovo je uvijek dobra stvar, ali ima određenih zahtjeva.

Osjećati se nelagodno i brinuti se da to nije vaša stvar vrlo je različito od odbijanja neke ideje ili osjećaja pritiska da učinite nešto što ne želite. Stručnjakinja za seks Tracey Cox za Daily Mail je otkrila koje zahtjeve za seksom vrijedi razmotriti, a koje treba izbjegavati.

Seks u troje

Možda je to fantazija svakog muškarca, ali stvarnost seksa u troje često je noćna mora, pogotovo ako se radi o dvije žene i jednom muškarcu. Ideja se čini nevjerojatno, ali ako je to vaše prvo iskustvo sa ženom, on će vjerojatno biti odbačen dok vi s entuzijazmom prigrlite svoju biseksualnu stranu. Puno se muškaraca osjeća izostavljeno i ugroženo kad se to dogodi. Također, pritisak za izvođenjem je tako velik da puno muškaraca ne može postići erekciju.

Mnogo je razloga zašto biste trebali reći ne ovom zahtjevu. Seks s drugom osobom s vašim partnerom nije uobičajen. Osjećaj je vrlo, vrlo čudan. Većina nas nije navikla seksualno dijeliti svoje partnere i rezultat su intenzivne, često uznemirujuće emocije.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Dopuštenje da spavaju s drugima

To se obično događa kada jedno od vas ima mnogo iskustva i više partnera, a drugo nema. U teoriji, zvuči i pošteno i logično. Želite ostati zajedno, ali isto tako ne želite uskratiti svom partneru avanture koje ste imali. Uostalom, sigurno je bolje dati partneru dopuštenje nego da on ima aferu iza tvojih leđa?

Razmislite o tome što se događa kada se afera otkrije: nije sve u izigranom povjerenju. Ono što proganja ljude je nepodnošljiva pomisao na spoznaju da je vaš partner poljubio, dodirnuo, penetrirao netko drugi osim vas. Zašto biste dragovoljno dopustili nekome koga volite da radi ono što bi se moglo reproducirati u vašoj glavi zauvijek? Što može spriječiti vašeg partnera da razvije osjećaje prema toj osobi?

Otvorena veza

Jedina okolnost kada biste ikada trebali razmisliti o tome da svoju vezu učinite poliamornom je kada oboje želite to pokušati. Ako je vaš partner to zatražio i ta vas je ideja užasnula, recite ne i nemojte se podvrgavati pritisku. Napustite vezu ako vaš partner inzistira jer to znači da imate temeljne razlike u tome što znači zdrava, sretna veza.

No, ako vam se ideja doista dopada i ako ste zaintrigirani, možda je vrijedi istražiti. Prvo što trebate učiniti prije nego što krenete dalje: utvrdite što misle pod otvorenom vezom. Znači li to da imate seks s drugim ljudima, ali nemate ljubavni odnos? To je najčešća definicija, ali pitajte, nikad ne pretpostavljajte. Očigledna prednost za oboje je da ste uzbuđeni spavanjem s novim ljudima i sigurnost uspostavljene veze.

Seksualne fantazije

Svi imamo nešto što skrivamo, a to nas uzbuđuje. Mnogi od nas daju oduška svojim smetnjama tijekom masturbacije i to je dovoljno za zadovoljstvo. Za druge je frustrirajuće ne učiniti to s partnerom. Obično, čekat će dok se ne uspostavi razina povjerenja koja, nadajmo se, jamči da neće biti omalovažavani zbog toga što su to predložili.

Pristati na udovoljavanje fantazijama (kinku) razlikuje se od pristajanja na udovoljavanje fetišu. Kink je nešto što uživate raditi sa sobom ili s partnerom; fetiš je nešto što mora biti prisutno da biste se seksualno uzbudili.

Najviše živo božićno drvce u Velikoj Britaniji spremno je za nadolazeću blagdansku sezonu i izgleda spektakularno_