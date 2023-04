Što ako u vezi jako rijetko imate seks? Stručnjakinja kaže da to ne mora biti loš znak

Normalno je da u vezi prolazite kroz seksualna zatišja, ali to vas ne sprječava da se uspaničite kada je prošlo nešto više vremena nego inače od zadnjeg intimnog odnosa s partnerom. Istina je da bi moglo postojati mnoštvo razloga zašto parovi u dugotrajnim vezama prolaze mjesecima, ako ne i godinama, bez seksa. Bilo da se radi o nedostatku vremena ili energije, vanjskim čimbenicima poput brige o djeci, stresa, posla ili tuge, samozadovoljstva u vezi ili nedostatka uzbuđenja, bezbrojni su čimbenici koji utječu na seksualni život para, prenosi Metro.

Ono što je stvarno važno je kako se vi osjećate u vezi s tim i što to govori o vašoj vezi općenito. 'Nekim ljudima je dobro s puno seksa, a nekima bez njega jer se osjećaju sigurno, povezano i usklađeno jedni s drugima', objašnjava Cate Mackenzie, akreditirana terapeutkinja za seks i odnose. Međutim, kaže ona, ako je nedostatak seksa ili simptom ili potiče gubitak veze, to bi moglo biti štetno, osobito ako oba partnera imaju različita mišljenja o tom problemu.

Ako je nedostatak seksa samo to, to nije nužno loša stvar: prolazimo kroz različita godišnja doba u životu, a ponekad seks neće biti glavni prioritet. Ovo je posebno u redu ako ste oboje isto razmišljate i razumijete da to nije ništa osobno. Međutim, ako je nedostatak seksa zapravo nedostatak intimnosti i povezanosti, to može govoriti o dubljem problemu unutar vaše veze. A, to može biti posebno teško ako jedna osoba osjeća da joj treba aktivan seksualni život da bi se osjećala voljenom, dok se druga osjeća pod pritiskom te ideje. 'Radi se o procjeni vaše veze. Morate sjesti i razgovarati o tome što funkcionira, a što ne, i smisliti kako možete izgraditi ono što funkcionira', kaže Cate.

U biti, morate komunicirati, prvo o tome kako se osjećate zbog nedostatka seksa i drugo, pronaći razlog zašto ste uopće došli do ove točke. Možda ćete shvatiti da se jedna osoba ne osjeća sigurno jer vezi nedostaje emocionalna povezanost ili da je druga jednostavno pod stresom i ne uspijeva se posvetiti toj bliskosti. Moguće je da se jednostavno trebate potruditi da u svojoj vezi nađete vremena i prostora za intimnost. Ako se slažete sa svojim partnerom s time da je seks za sada u drugom planu, onda je to u redu. Ali, u dugoročnoj vezi, normalno je da morate uložiti trud kako biste održali tu živom, stoga se nemojte bojati učiniti upravo to.

Kako se ponovno povezati u spavaćoj sobi?

Emocionalno povezivanje: Ako se osjećate kao da vaša veza više nije sigurno mjesto, a seks stres, važno je ponovno izgraditi vezu uz spojeve i osjećaje. Hormoni stresa poništavaju seksualne hormone, a sigurnost je vrlo važna za izgradnju osjećaja živosti i uzbuđenja. Ljudi trebaju osjećati da ih se čuje kako bi se osjećali sigurnima da budu seksi.

Fizičko povezivanje: Počnite se maziti i dodirivati ​​jedno drugo, provodeći vrijeme zajedno goli, bez pritiska za bilo čim drugim. Ponovno zapalite vatru stvaranjem dobrog raspoloženja. Ljudi se ne osjećaju seksi ili napaljeni samo tako, pogotovo u dugoj vezi. Važno je stvoriti raspoloženje nježnim flertom, izlaskom, masažom i provođenjem vremena jedno s drugim.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!