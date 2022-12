Stalno trpi uvrede na društvenim mrežama na račun svoje težine: 'Nije me briga, ja znam da sam seksi'

Jedna žena otkrila je da ju 'trolovi' često vrijeđaju i kritiziraju zbog težine, no da će ona, bez obzira na to što oni pričaju o njezinom izgledu, nastaviti pokazivati ​​svoje tijelo na društvenim mrežama. Mary Fran, poznata kao @itsmaryfran na TikToku, često objavljuje videe koji se tiču osuđivanja pojedinaca na temelju težine, piše The Sun.

Doručak su jeli kasnije, a večeru ranije. Evo što se dogodilo nakon više od dva mjeseca!

Mary sebe naziva 'debelom' i promiče pozitivnu sliku o svim oblicima tijela na društvenim mrežama. Bez obzira na negativne komentare i kritike koje redovito dobiva, prikupila je impresivnih 701,4 tisuća pratitelja, a otkrila je i da ju nije briga što joj ljudi govore, jer zna da je seksi.

- Ljudi misle da me spuštaju kada me vrijeđaju na temelju težine, ali ja još uvijek mislim da sam prezgodna - napisala je u naslovu jednog videa.

U videu možemo vidjeti Mary kako nosi svoju novu pidžamu, pokazujući svoj trbuh s bijelim skraćenim topom ispod. Njezin video prikupio je nekoliko tisuća pregleda, a mnogi korisnici pohvalili su ju za izgled, kao i za pozitivnost.

- Samopouzdanje i karakter sigurno su ključni. Uz to, jako si lijepa - napisala je jedna korisnica.

- Ne obaziri se na negativne komentare, divna si! - dodala je druga korisnica.

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante!