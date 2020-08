Srebrni nakit izgledat će opet kao nov uz ovaj jednostavni trik za čišćenje

Srebrni nakit s vremenom je sklon prljanju i mijenjanju boje - i to ne samo jeftine stvari, već će se i nakit poznatih brendova uprljati. No ne morate bacati nakit nakon prve pojave prljavštine. Jedna majka otkrila kako svom nakitu vraća stari sjaj uz samo jedan proizvod - sodu bikarbonu, prenosi The Sun.

Na svom Facebook profilu otkrila je kako je prestala nositi i kupovati srebrni nakit jer joj se lako prljao i mijenjao boju, ali je svejedno htjela pronaći način kako ga očistiti. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja s raznim sredstvima za čišćenje, okrenula se prema sodi bikarboni i oduševila se rezultatom. Sve što treba napraviti jest natopiti nakit u mješavini sode bikarbone i vode te ostaviti u aluminjskoj foliji.

Oduševljena majka trik je podijelila na društvenim mrežama napisavši:

- Gledajte kako se kemija odvija ispred vaših očiju i to u samo nekoliko sekundi.

Zatim je objasnila svoju metodu, gdje se aluminijska folija stavi u jednu posudu, tako da je svjetlija strana okrenuta prema gore, te se u nju stavi jedna žlica sode bikarbone i zalije se vrućom vodom.

Korisnici društvenih mreža oduševljeni su njezinim jednostavnim trikom, a fotografije rezultata čišćenja dijelile su se u velikom broju. Mnogi nisu mogli vjerovati koliko su dobri rezultati, a čak su išli tako daleko i rekli da im je ovaj trik ‘spasio život.’

