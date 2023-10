Spavate u grudnjaku? Evo kako to utječe na vaš san, kožu i cirkulaciju

Mnoge žene odlaze u krevet u svojim grudnjacima: možda to rade jer su čule da je Marilyn Monroe činila isto ili, što je realnije, bile su lijene skinuti ga nakon noćnog izlaska. Dok neki radije redovito spavaju u grudnjaku jer im je to udobnije, drugi tvrde da se to nikada ne radi i da bi moglo imati posljedice od preranog opuštanja do ograničenog rasta grudi. Ali, ima li istine u tim upozorenjima? Ili su to samo babine priče? Ovo su sve stvarni razlozi zašto biste što prije trebali prestati spavati u grudnjaku, prenosi Metro.

Utječe na vašu cirkulaciju: Ako vaš grudnjak ima žicu ili je na neki drugi način usko pripijen, pritiskat će vaše prsne mišiće, što znači da će protok krvi u ruke i druge dijelove tijela biti sužen. Neki grudnjaci, poput sportskih, također djeluju kao vrsta kompresijske odjeće. To može spriječiti dotok krvi u tkivo dojke, što dovodi do problema s cirkulacijom sa simptomima poput vrtoglavice i grčeva u mišićima.

Nadražuje vašu kožu: Kad bismo skinule grudnjak nakon dugog dana, otkrile bismo kako su se rubovi doslovno utisnuli u naše tijelo, tako da ne treba ni pomisliti na to kolika je iritacije kože koja nastaje prilikom nošenja grudnjaka po noći. Naramenice i kopče grudnjaka također mogu biti izvor nelagode jer se trljaju o tijelo tijekom noći.

Dr. Seth Rankin, liječnik opće medicine, rekao je: "Ako vaš grudnjak često ostavlja otiske na koži jer je pretijesan, onda njegovo nošenje 24/7 neće dati koži priliku da se oporavi i to dovodi do dugotrajnih oštećenja u tkivu'.

Može prouzročiti hiperpigmentaciju: Hiperpigmentacija se događa kada je melanin povišen u određenim dijelovima tijela, što dovodi do tamnih mrlja na koži. Nošenje grudnjaka noću može dovesti do hiperpigmentacije zbog trenja koje se stvara između vašeg grudnjaka i kože i povećava proizvodnju melanina na tim područjima.

Iako je hiperpigmentacija samo kozmetički problem, mnogi ljudi troše bogatstvo na kemijske pilinge, lasersku terapiju, mikrodermoabraziju, dermoabraziju ili tretmane kod kuće kako bi ublažili njezin izgled. Mnogo je lakše i jeftinije spriječiti nego liječiti.

Može dovesti do gljivičnih infekcija: Gljivične infekcije su neugodne i mogu biti ružne, pa su gljivice na grudima vjerojatno posljednja stvar koju želite. Topli, blago znojni uvjeti koji nastaju nakon nošenja grudnjaka u krevetu savršeno su okruženje za razvoj gljivičnih infekcija. Zbog toga je također važno ne spavati u grudnjaku tijekom ljeta.

Može vam pokvariti san: Suočimo se s tim, grudnjaci su neudobni i u najboljim trenucima, što znači da će vam san patiti ako u krevetu nosite ovu usku i steznu odjeću. Od pojačanog znojenja do otežanog disanja ako vam grudnjak čvrsto pripijen na prsni koš, postoji mnogo problema koji vam mogu poremetiti odmor ili učiniti da se ujutro osjećate umornije.

S obzirom na to da nema dokaza koji bi pokazali da nošenje grudnjaka preko noći mijenja oblik grudi ili sprečava opuštenost, stvarno se ne isplati zbog dugoročnog utjecaja koji će imati na vaš obrazac spavanja. Ako stvarno ne možete prihvatiti ideju spavanja bez ikakvog grudnjaka, odlučite se za bešavne, prozračne komade posebno dizajnirane za vrijeme spavanja. I apsolutno bez žica.

