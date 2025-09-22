Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
uzrokuje li popularni lijek autizam?

Trump tvrdi: Tylenol u trudnoći može uzrokovati autizam – evo što kažu znanstvenici

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
22.09.2025.
u 12:30

Kennedy je u više navrata govorio o “epidemiji autizma” u SAD-u, koju povezuje s “toksinima iz okoliša”.

Prema pisanju Washington Posta, administracija Donalda Trumpa u ponedjeljak bi trebala objaviti tvrdnju da je upotreba popularnog lijeka Tylenol (poznatog kao paracetamol) u trudnoći povezana s povećanim rizikom od autizma. Takva najava išla bi protiv aktualnih medicinskih smjernica, prema kojima je Tylenol siguran za trudnice.

Istovremeno se očekuje i predstavljanje planova za dodatna istraživanja o lijeku leucovorin, za koji pojedina rana ispitivanja sugeriraju da bi mogao ublažiti neke simptome autizma. Istraživanja su još u ranoj fazi, no pojedini znanstvenici istaknuli su “značajna poboljšanja” u govoru i razumijevanju kod djece koja su ga primala.

Trump je ovu najavu nazvao jednom od “najvažnijih stvari koje ćemo učiniti”, dok je njegov ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. ranije izjavio da je riječ o potencijalnoj vezi između Tylenola i poremećaja iz spektra autizma.

Autizam je složeno neurološko razvojno stanje koje uključuje poteškoće u komunikaciji, socijalnoj interakciji i često ponavljajuća ponašanja. Znanstvena zajednica naglašava da čvrstih dokaza o povezanosti Tylenola i autizma nema te da se najvjerojatnije radi o kombinaciji genetskih i okolišnih čimbenika.

Kennedy je u više navrata govorio o “epidemiji autizma” u SAD-u, koju povezuje s “toksinima iz okoliša”, iako stručnjaci ističu da takve tvrdnje zasad nisu potvrđene dugogodišnjim istraživanjima.
Ključne riječi
autizam trudnoća paracetamol lijek Trump Tylenol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još