Trump tvrdi: Tylenol u trudnoći može uzrokovati autizam – evo što kažu znanstvenici

Prema pisanju Washington Posta, administracija Donalda Trumpa u ponedjeljak bi trebala objaviti tvrdnju da je upotreba popularnog lijeka Tylenol (poznatog kao paracetamol) u trudnoći povezana s povećanim rizikom od autizma. Takva najava išla bi protiv aktualnih medicinskih smjernica, prema kojima je Tylenol siguran za trudnice.

Istovremeno se očekuje i predstavljanje planova za dodatna istraživanja o lijeku leucovorin, za koji pojedina rana ispitivanja sugeriraju da bi mogao ublažiti neke simptome autizma. Istraživanja su još u ranoj fazi, no pojedini znanstvenici istaknuli su “značajna poboljšanja” u govoru i razumijevanju kod djece koja su ga primala.

Trump je ovu najavu nazvao jednom od “najvažnijih stvari koje ćemo učiniti”, dok je njegov ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. ranije izjavio da je riječ o potencijalnoj vezi između Tylenola i poremećaja iz spektra autizma.

Autizam je složeno neurološko razvojno stanje koje uključuje poteškoće u komunikaciji, socijalnoj interakciji i često ponavljajuća ponašanja. Znanstvena zajednica naglašava da čvrstih dokaza o povezanosti Tylenola i autizma nema te da se najvjerojatnije radi o kombinaciji genetskih i okolišnih čimbenika.

Kennedy je u više navrata govorio o “epidemiji autizma” u SAD-u, koju povezuje s “toksinima iz okoliša”, iako stručnjaci ističu da takve tvrdnje zasad nisu potvrđene dugogodišnjim istraživanjima.