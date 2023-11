Smeđa jaja vs. bijela jaja: Postoji li razlika?

Osim što možete birati između različitih vrsta jaja, od jaja iz slobodnog uzgoja do običnih, od pakiranja od šest do više od 20 jaja, možemo birati i boju - smeđa ili bijela. No, postoji li između njih neka važna razlika?

Za početak, treba znati da jaja postoje u raznim bojama. Jaja iz slobodnog uzgoja mogu imati širok spektar nijansi, od sivih i plavih do zelenih, koje možete vidjeti na lokalnoj tržnici. Najvažnija stvar koju treba znati o bojama ljuski jajeta je da ih određuje isključivo pasmina kokoši koja ih nosi, piše Eating Well.

Kada je riječ o jajima u vašoj lokalnoj trgovini, većinu bijelih jaja snesu kokoši s bijelim perjem i ušnom resicom, većinu smeđih jaja snesu ptice s crvenim perjem i ušnom resicom, iako postoje pasmine kod kojih je obrnuto.

Jesu li jedna zdravija od drugih? Važan dio je da su iz prehrambene perspektive i primjene u kuhanju, identična, samo je boja ljuske drugačija. Sve dok ne birate jaja obogaćena omega-3 masnim kiselinama, gdje je hrana za kokoši poboljšana kako bi se osigurale dodatne prednosti omega-3 masnih kiselina, smeđa i bijela jaja su nutritivno identična. Dakle, nema posebnih prednosti smeđih jaja, osim ako vizualno ne preferirate boju! Možda se pitate jesu li bijela jaja izbijeljena? Ali nemojte se bojati, sva se jaja prodaju u prirodnim bojama.

Imaju li jaja s ljuskom različite boje različit okus? Što se tiče okusa, isto vrijedi - nema razlike u okusu jaja na temelju boje ljuske. Razlike u okusu mogu se pojaviti kada je hrana za jaja drugačija, zbog čega kada dobijete svježa jaja na tržnici ili od susjeda koji se bavi uzgojem kokoši, žumanjci mogu biti tamnije narančasti, a okus može djelovati intenzivnije. To će biti povezano s hranom tih kokoši, a ne s bojom ljuske.

