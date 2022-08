Slomljeno vam je srce? Ovih vam nekoliko koraka može pomoći nositi se s prekidom

Prekid veze nikada nije lak i može biti zaista bolan, bilo da ste vi ti koji ostavljate ili da ste ostavljeni. Osim slomljenog srca, osjećaja krivnje, tuge, bijesa, okolina je prepuna savjeta što biste i kako trebali učiniti. I dok ne postoje konkretni savjeti koji će vam odmah pomoći da prebolite osobu s kojom ste dugo bili u vezi, postoje određeni koraci s kojima ćete se moći naučiti lakše nositi s time, piše Metro.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

- Prekid veze može uzrokovati veliki preokret u vašem životu kao i utjecati na vašu svakodnevnu rutinu, a osim emocionalnog tobogana, postoje mnogi, svima poznati, fizički simptomi 'slomljenog srca'. Primjerice, gubitak apetita, bolovi u trbuhu, glavobolje, nesanica i slično. No, postoje načini na koje si možemo pomoći - rekla je psihologica Michelle Begy.

Dajte si vremena

Dajte sebi dopuštenje da odtugujete vezu. Osjetite svoje osjećaje i shvatite da vam je dopušteno da se osjećate loše i tužno koliko god je potrebno.

Okružite se bliskim ljudima

Psihologica kaže da može biti primamljivo zatvoriti se u sebe, ali je važno da to ne činite i da imate obitelj i prijatelje oko sebe. Druženje s ljudima do kojih vam je stalo može vam pomoći da skrenete misli sa stvari, te vam otvoriti nove prilike za aktivnosti i iskustva u kojima biste mogli uživati.

Brinite o sebi

Sada je vrijeme da se stvarno brinete o sebi. Uložite vrijeme u energiju i ljubav prema sebi i osigurajte da održavate dobar san i pravilnu prehranu. Pobrinite se i da vježbate ili da se barem malo krećete, čak i ako se na to morate forsirati, kaže psihologica.

Prekinite sve kontakte s bivšim

Koliko god primamljivo bilo, oduprite se porivu da produžite bol održavajući kontakt s bivšim partnerom. Čist prekid pomoći će vam da lakše i brže krenete dalje. Ako vam ništa drugo ne pomaže, možete napraviti popis negativnih osobina vašeg bivšeg partnera koji će vam pomoći ojačati odluku da je prekid bila ispravna stvar.

Usredotočite se na naučene lekcije

Pomisao koja bi se mogla pojaviti je da ste uzalud potrošili vrijeme i trud na vezu koja nije uspjela, no to nije slučaj. Psihologica kaže da bez obzira na to radi li se o mjesecima ili godinama, ne trebate smatrati vrijeme koje ste proveli zajedno izgubljenim jer će vam ta veza pomoći da naučite što vam najbolje odgovara u idućem ljubavnom odnosu s novom osobom. Prekid vam zaista može pomoći da uvidite što ne želite od svoje sljedeće veze i što biste vi mogli učiniti drugačije i bolje.

Sagledajte pozitivne strane

S vremenom se možete usredotočiti na sve stvari koje ste oduvijek željeli raditi, ali vas je veza možda kočila u tome. Bilo da se radi o promjeni karijere, preseljenju u novi grad ili možda nekom putovanju, prihvatite svoj status samca i pokušajte s vremenom uživati u njemu.

Nemojte se sramiti potražiti profesionalnu pomoć

Ako su emocije koje imate poslije prekida preteške, ili ako imate fizičke simptome kao što su napadaji panike, nemojte osjećati sram prema traženju profesionalne pomoći. Razgovor sa stručnjakom može vam pomoći u obradi ovih teških emocija.

